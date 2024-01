Overschatte mensen: Bill Clinton

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Het enige positieve wat er over die smeerpijp te vertellen valt, is dat hij de stagiaire Monica Lewinsky probeerde te bevredigen met een sigaar. Zelf ben ik een sigarettenroker en ik probeer weleens een vrouw te bevredigen met een Marlboro light, maar dat werkt niet. Dus oké, Clinton gebruikte een sigaar, wat bewijst dat hij niet helemáál een dombo was.

Hij werd geboren in 1942 en in z’n biografieën wordt weleens vermeld dat het bij hem thuis geen vetpot was. Dat is dikke zever, allemaal propaganda van populistische democraten die de geschiedenis willen herschrijven. De Clintons hadden het bij lange na niet slecht, zeker niet als je meerekent dat de vader van Bill dansende beren verkocht aan rondtrekkend klootjesvolk dat de beren gebruikte om hen de polka, de tango en de bossanova te laten swingen op kermissen, herdenkingen en de 4th of July.

Zo’n beer verkocht de ouwe Clinton toch algauw voor driehonderd dollar, veel geld in die tijd. Deze dieren werden overigens in de wildernis gevangen door de moeder van Clinton, die ooit nog, in een vorig leven zeg maar, queen of the prom was geweest, in haar geval een synoniem voor stoephoer.

Clinton ging studeren aan diverse law schools en specialiseerde zich onder meer in plattelands-, toilettage- en invalidenrecht, waarbij hij eens de vrijspraak kreeg uitgesproken van een moordenaar, omdat, zoals Clinton beweerde, ‘deze man ontoerekeningsvatbaar is omdat hij maar één hersenhelft heeft, dan nog de onderste, die sowieso niet veel voorstelt.’ Men meende mede hierdoor in Arkansas dat Clinton een hele slimmerd was, waarna hij werd verkozen tot gouverneur.

Nu is gouverneur van Arkansas als baantje net zoveel waard als wethouder van tuinbouw in Zaandam, niettemin wist Clinton de nominatie als democratische kandidaat binnen te halen voor de presidentsverkiezingen van 1992. Ook dankzij de inbreng van z’n vrouw Hillary, een kenau die iedereen de stuipen op het lijf joeg door rond te bazuinen dat ze degenen die niet voor haar man zouden stemmen, zou aarslikken, en ken jij iemand die ooit geaarslikt zou willen worden door die onsympathieke, oerlelijke Hillary Clinton?

Kortom, Bill Clinton werd verkozen tot 42ste president van de Verenigde Staten en hij bakte er niks van, ook niet in z’n tweede ambtsperiode, want geloof het of niet, in 1996 werd hij herkozen. Nee, het was een presidentje van lik-me-reet. In het binnenland wist hij niet eens de files in New York op te lossen, de uitkering van werklozen te verdriedubbelen, of de inbreng te beperken van de maffia in de export van rauwe eieren.

En qua buitenland beperkte hij zich ertoe om zich te bezuipen met de toenmalige Russische president Jeltsin, en dan samen zodanig de slappe lach te krijgen dat ze hun broek bevuilden. Helaas is de gevreesde Hillary een mogelijke opvolger.