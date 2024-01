Winnaar en verliezer van de dag: KBVB vs. KNVB

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: KBVB

Thierry Henry assistent bij de Rode Duivels https://t.co/wZHhFieg38 pic.twitter.com/3F3wNM8TIb — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 augustus 2016

Waar de Nederlandse voetbalbond sinds Louis van Gaal keer op keer faalt in het aanstellen van bondscoaches en assistenten, lukt het de Belgische voetbalbond wel om een personality te vinden als assistent die nog niet tot de categorie 'vergane glorie' behoort: Thierry Henry. Misschien moet de KNVB ook eens buiten de landsgrenzen kijken.

Verliezer van de dag: KNVB

KNVB kan Gullit niet strikken als assistent-bondscoach https://t.co/yhL4sjbmSW #KNVB — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 26 augustus 2016

Het is technisch directeur Hans van Breukelen in ieder geval niet gelukt om Ruud Gullit te strikken als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. Van Breukelen wilde geen oplossing vinden voor enkele simpele zekerheden, die Gullit wenste opgenomen te zien in zijn contract. Eerder al zag Van Breukelen geen kans om Dick Advocaat als rechterhand van bondscoach Danny Blind te behouden voor de KNVB. Lekker beziiiiiiig.