Bij de koffie: Hongarije bouwt vluchtelingenhek, zeldzame dodo levert tonnen op en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dodental Italië loopt op naar 267

Het dodental van de aardbeving in het midden van Italië is opgelopen naar 267: https://t.co/OY60ldboW7 — NOS (@NOS) 26 augustus 2016

Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in het zuidoosten van Italië is vrijdag opgelopen naar 267. Ruim vierhonderd mensen zijn gewond geraakt. De Italiaanse regering heeft donderdagavond de noodtoestand uitgeroepen in de regio's die het zwaarst zijn getroffen door de aardbeving van woensdag in Midden-Italië.

Hongarije bouwt nieuw hek tegen vluchtelingen

Er staat er al een en nu gaat Hongarije nog een hek bouwen om aan de grens met Servië vluchtelingen tegen te houden: https://t.co/A9uSg5EmVu — NOS (@NOS) 26 augustus 2016

Hongarije is van plan een tweede hek aan de zuidgrens met Servië te bouwen om vluchtelingen tegen te houden. Dat heeft premier Viktor Orban in een interview gezegd. "We zijn bezig met de technische planning om een groter en sterker defensief systeem te bouwen naast de bestaande verdediging die vorig jaar snel is gebouwd," zei hij.

Het nieuwe hek moet volgens de premier honderdduizenden mensen tegen kunnen houden, mocht het Turkse vluchtelingenbeleid veranderen.

Hartoperatie op metrostation Parijs

AD | Man krijgt hartoperatie op metrostation Parijs https://t.co/dYUsD8tQwA — Kranten en RTV (@Kranten_en_RTV) 24 augustus 2016

Franse ambulancemedewerkers hebben dinsdag op het perron van het Parijse metrostation Duroc een hartoperatie uitgevoerd. Het slachtoffer heeft de bijzondere reddingsactie overleefd.

Recordopbrengst voor zeldzame dodo

Rare dodo skeleton could be worth £500000: 350-year-old bones of extinct bird may be one of the most complete ... - https://t.co/4zutwcPFBi — Dinosaurs shows (@Dinosaursshows) 25 augustus 2016

In Engeland wordt binnenkort een bijna compleet skelet van een dodo geveild. Het skelet van de uitgestorven vogel komt uit een privécollectie en brengt naar verwachting tonnen op. Volgens Britse media is het voor het eerst in een eeuw dat een dodo-skelet wordt geveild.