Nieuwe Revu's Kijktip: Christian

In de voortreffelijke misdaadreeks Christian lopen geloof en geweld zelfs voortdurend door elkaar heen. In de achterstandswijk Città-Palazzo werkt Christian als afperser voor lokale gangster Lino.

Op een dag ontdekt hij dat zijn handen, jarenlang gebruikt voor het intimideren van onschuldigen, plotseling kunnen helen. Al snel gaat het nieuws de hele wijk door en staan de junkies en patiënten voor zijn deur om genezen te worden. En ook het Vaticaan meldt zich. Wie misdaaddrama Gomorrah kent zal hier veel herkennen. Maar het is de mix met het bovennatuurlijke die Christian bijzonder maakt: want wat als deze crimineel echt een heilige is? Edoardo Pesce speelt de hoofdrol overtuigend als een man die compleet overrompeld wordt door zijn nieuwe status. Ook een hoofdrol speelt de bestaande Romeinse wijk Nuovo Corviale, een betonnen jungle zo kolossaal dat het de bewoners nog nietiger maakt dan ze al zijn. Op MyLum is net seizoen 2 gestart, waarin een oorlog om het leiderschap is uitgebroken en Christian worstelt met zijn religieuze roeping. Duikt daar een engel op?

Christian S2 is gestart op MyLum.