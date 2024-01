Winnaar en verliezer van de dag: Ferry Weertman vs. Laura Hansen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ferry Weertman

Goud!!! Ferry Fast I LOVE YOU #kampioentje??? @VeryFerryFast — Ranomi Kromowidjojo (@ranomikromo) 16 augustus 2016

Het is Holland-dag in Rio de Janeiro. De handbalsters en volleybalsters haalden de halve finale, de springruiters leiden in de landenwedstrijd, Churandy Martina liep gemakkelijk naar de halve finale op de 200 meter en dan komen Epke Zonderland en Marit Bouwmeester haalde tussendoor nog even goud.

Maar de absolute winnaar is toch echt Ferry Weertman, die de 10 kilometer zwemmen won na een absurde eindsprint die eindigde in een fotofinish. Held.

Verliezer van de dag: Laura Hansen

Voorarrest Laura Hansen met negentig dagen verlengd: https://t.co/T2vGBXzohf — NU.nl (@NUnl) 16 augustus 2016

De rechtbank in Rotterdam heeft het voorarrest van Syriëganger Laura H. verlengd met drie maanden. De 20-jarige vrouw uit Leidschendam keerde onlangs terug van haar verblijf in Syrië en of Irak. Het OM verdenkt haar van deelname aan een terroristische organisatie en het bevorderen of voorbereiden van het plegen van terroristische misdrijven. Zelf claimt ze dat ze is ontsnapt uit handen van Islamitische Staat.