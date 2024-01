Filmrecensie: Suicide Squad

Nu Superman na de gebeurtenissen in Batman vs Superman tijdelijk van de radar verdwenen is, verzint de regering een nieuwe vorm van verdediging.

Neem een handjevol psychopaten en superschurken en laat hen het vuile werk opknappen in ruil voor strafvermindering. Het team, waaronder wapenexpert Deadshot (Will Smith) en Jokers vriendinnetje Harley Quinn, mag al snel aan de slag als een eeuwenoude tovenares de wereld wil overheersen.

David Ayers Suicide Squad komt een heel eind op dit uitgangspunt, ooit in het leven geroepen door oorlogsklassieker The Dirty Dozen (1967). Maar waar in die film de ‘helden’ echte smeerlappen waren, blijkt het zelfmoordteam hier al snel het hart op de juiste plaats te hebben, waardoor er nergens een echte angel zit in dit potentieel rauwe gegeven.

Zinloze Joker

De toevoeging van Joker is ook vrij zinloos en Jared Leto krijgt het nergens voor elkaar om ons ook maar even Heath Ledgers creatie uit The Dark Knight te doen vergeten. Gelukkig hebben de filmmakers wijselijk besloten de meeste focus te leggen op de volstrekt verknipte Harley Quinn, een glansrol van Margot Robbie die eenvoudig elke scène steelt waar ze in zit.

???

Vincent Hoberg

