Eerste officiële trailer van Suicide Squad knalt er heerlijk in

Bad guys die worden ingehuurd om nog slechtere lui te bestrijden. Een terugkeer van The Joker uit Batman, gespeeld door Jared Leto. Will Smith. Cara Delevingne. Ben Affleck. En vooral: Margot Robbie (onder meer van Jessica Jones) als hét personage van de film: de totaal geschifte Harley Quinn.

We geven je op een briefje mee: Suicide Squad wordt spectaculairder dan Batman vs. Superman. En laten we eens overenthousiast doen: dit wordt de beste DC Comics-film van de afgelopen jaren. De eerste officiële trailer is een feit en die knalt er heerlijk in. En Bohemian Rhapsody van Queen hebben we nog nooit zo goed ingezet horen worden.

Suicide Squad komt in augustus uit.

https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs