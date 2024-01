Die Antwoord Moenie So Aansitterig Wees Nie*

Ninja en \o-landi Vi$$er hebben mot met Suicide Squad-regisseur Dave Ayer. De twee rappers van de Zuid-Afrikaanse band Die Antwoord vinden dat de filmmaker hun stijl heeft gejat en schaamteloos op zijn hoofdpersonages Joker en Harley Quinn heeft geplakt.

Tekst: Danny Koks

Waren de Ramones pissig dat The Fonz in Happy Days een zwartleren jackie droeg? Was Kermit de Kikker nijdig toen Green Day-zanger Billie Joe Armstrong zijn haar groen had geverfd? Vond B.A. uit The A-Team hiphopduo Eric B & Rakim een stelletje fools omdat ze ook ineens rondliepen met dikke gouden kettingen om hun nek?

Zou Hitlers bloed hebben gekookt omdat het internet is bezaaid met katten die ook zo’n haarlok en snorretje hebben? Zouden lesbiennes op leeftijd kwaad zijn op mannen als Hans van der Togt, Ben Cramer, Hans Spekman en Jan Slagter omdat zij eruitzien als, nou ja, lesbiennes op leeftijd?

Als je het wat meer metafysisch bekijkt, is kopieergedrag niet alleen net zo menselijk als in je neus peuteren en ergens de beste in willen zijn, maar zelfs de hoeksteen van onze evolutie en de reden waarom wij in de race naar de top van de apenrots alle andere diersoorten de pas af konden snijden.

Daarom paradeert Beyoncé graag over rode lopers in dezelfde galajurken als Jenny from the block (Kim Kardashian trouwens ook), doet Lady Gaga Madonna na, en The Darkness Van Halen, is Johnny Depp groot geworden door James Dean te imiteren en ziet iedereen die een smoking draagt, eruit als James Bond.

Woedend epistel

Dus waar maken \o-landi Vi$$er en Ninja zich nou eigenlijk zo druk om? De twee rappers van de Zuid-Afrikaanse crew Die Antwoord plaatsten vorige week een filmpje op hun Instagram-account met daaronder een woedend epistel gericht aan Dave Ayer, de regisseur van de blockbuster Suicide Squad.

In het filmpje is te zien hoe Joker en Harley Quinn uit het superheldenspektakel in veel scènes inderdaad erg veel lijken op hoe de rappers zich in tal van hun videoclips hebben uitgedost. En dat vindt Die Antwoord dus echt stijlloos.

Wat de Zuid-Afrikanen vooral steekt, is dat regisseur Ayer tijdens het schieten van zijn film behoorlijk met hen aanpapte en het tweetal zelfs uitnodigde voor de première in Hollywood. Waarschijnlijk dus gewoon om hun coole looks te jatten, zeggen ze nu. Als Suicide Squad – ondanks de bar slechte recensies – niet zo’n belachelijk succesvolle film was geweest, hadden onze Zuid-Afrikaanse vrienden er waarschijnlijk met geen woord over gerept.

Nu hebben ze een hoge boom gevonden waar ze even lekker tegenaan kunnen pissen. Want een maand voor de release van hun vierde album Mount Ninji And Da Nice Time Kid komt zo’n mediarelletje natuurlijk wel heel lekker uit.

* Die Antwoord moet zich niet zo aanstellen