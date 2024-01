Deze keer: journalist Frank Waals over hoe hij het seksuele wangedrag van castingdirecteur Job Gosschalk bloot wist te leggen.

Beste verhaal

‘Dat is zonder twijfel de ontmaskering van castingdirecteur Job Gosschalk van Kemna. Het begon allemaal met Harvey Weinstein, de Amerikaanse filmbons die eind 2017 in opspraak kwam wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat gaf ons de reden om ook dieper in de Nederlandse entertainmentindustrie te duiken. Ik begon acteurs en mensen uit het film-, tv- en theaterwereldje te bellen. Toen ik vroeg naar seksuele misstanden in hun branche, kwam al snel en vaak de naam van Gosschalk voorbij. Op een gegeven moment had ik twee handen vol aan verhalen van mensen die min of meer hetzelfde beweerden over dezelfde man. Een paar weken later bracht Revu de primeur op de cover. Ik wil dit niet mijn grootste succes noemen, want ik wil niet profiteren van andermans ellende, maar ik vind het fijn dat wij de slachtoffers een stem hebben kunnen geven.’

Frans Bauer

‘Ik had met Frans afgesproken voor een fotorubriekje dat ik voor een ander tijdschrift maakte. Frans zou vertellen over tien persoonlijke foto’s die hij had uitgekozen. Normaal gesproken heb ik dat verhaal in twintig minuten wel rond, maar in dit geval zaten Frans en ik na anderhalf uur nog steeds te praten. Hij vertelde hoe zijn oom Giel en tante Doortje samen zelfmoord wilden plegen en hoe hij de twee aantrof in hun woonwagen: zij al dood, hij zwaargewond. Met Frans heb ik toen afgesproken dat ik hem voor Revu zou interviewen over zijn oom en tante, over wie hij op dat moment nog nooit met de pers had gepraat. Het werd een heftig en openhartig gesprek en ik ben dankbaar dat Frans mij in vertrouwen genomen.’

Gerard Cox

‘Ik heb voor Revu ook een interview gedaan met Gerard Cox. Omdat hij bijna 80 jaar is, stelde ik hem de vraag of hij nog een lijstje had van dingen die hij voor zijn dood nog wil doen. “Ik zou nog weleens genomen willen worden door Linda de Mol,” was toen zijn antwoord. Ik zei: “Gerard, vind je het goed dat ik dit opschrijf?” Tot twee keer toe zei hij: “Je doet maar.” Later kwam ik hem op een feestje tegen. Hij vloog me aan: “Gvd, ik word helemaal bedreigd door die uitspraken! Ik kan niet meer over straat, ben je gek geworden?” Ik heb nooit van Linda de Mol gehoord wat zij ervan vond. Gerard zelf trouwens ook niet. Misschien kan ze na het lezen van dit stuk een reactie geven, dat zou leuk voor hem zijn.’

CV

Frank Waals (34)

Revu

Frank schrijft sinds 2016 voor Revu en heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot onze zeer gewaardeerde showbizz-expert.

Telegraaf

Ook schrijft en produceert Frank regelmatig voor het Telegraaf-concern: hij schrijft voor de krant en weekblad Privé, en maakt video’s voor Telegraaf TV.

Feyenoord

Zijn clubliefde voor Feyenoord kan hij kwijt in het Feyenoord Magazine, waarvoor hij fans en oud-spelers interviewt.