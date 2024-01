Winnaar en verliezer van de dag: Anne Terpstra vs. deze loterij-winnaar

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Anne Terpstra

Er was een schorsing van een Russische concurrente voor nodig, maar mountainbikester Anne Terpstra mag naar de Olympische Spelen.

Verliezer van de dag: deze Amerikaanse loterij winnaar $3 million lottery winner pleads guilty to using prize money to fund illegal meth ring. https://t.co/igS1jGpCJt pic.twitter.com/5FmZtqwe4r — ABC News (@ABC) 27 juli 2016

Wat doe je met je kersverse loterij-winst? Een huis kopen? Apart zetten? Of je investeert het in een Breaking-Bad handeltje, moet deze Amerikaan gedacht hebben. Ronnie Music won begin vorig jaar 3 miljoen dollar, omgerekend 2,7 miljoen euro. Een investering in de meth handel zou hem goede rendementen opleveren. Hij kan voorlopig achterover zitten door zijn investering, hem is namelijk drugshandel en wapenbezit ten laste gelegd.