Deze keer: fotograaf Govert de Roos over illegale duivensport en hoe hij meehobbelde met Prince tijdens zijn Purple Rain-tour.

Beste reportage

‘Ik mocht in 1984 naar Detroit om de openingsconcerten van de Purple Rain-tournee van Prince te fotograferen. Die klus kreeg ik mede omdat ik goede contacten had met de muzikale familie om Prince heen, zoals Sheila E, Vanity en Apollonia 6. Daar in Detroit voelde ik me one of the guys. Ik was de enige fotograaf die het hele optreden mocht fotograferen. Hij poseerde zelfs voor me, pal voor mijn neus ging hij op z’n knieën om de solo van Purple Rain te spelen. Meteen na afloop werd in zijn hotelsuite het hele concert op video afgedraaid, ter evaluatie. Daar mocht ik ook bij zijn, Prince wees zijn band op foutjes in de show. Op een gegeven moment wilde hij weten wat ik vond van een nieuwe mix dat hij van zijn nummer Erotic City had gemaakt. Ik zei: “Ho ho, ik ben fotograaf, vraag dat maar aan een professional.”’

Duifschieten

‘Ik was met vrienden in Marbella en daar raakte ik bij toeval in contact met de bugemeester. Hij begon te vertellen over een van de favoriete hobby’s van hem en zijn vrienden: duiven schieten. “Kom gezellig langs,” zei hij. Op het terrein stonden vijf kastjes. Toen de deurtjes opengingen, verwachtte ik dat er zo’n schijf van klei uit zou schieten. Maar dat bleken dus levende duiven te zijn. Van die beesten hadden ze de staartveren eruit getrokken, zodat ze geen richting meer konden bepalen. De schutter moest ’m dan proberen te raken met een schot hagel. Zwaar illegaal natuurlijk, ik was geschokt. We hadden gehoord dat er een paar weken later weer een wedstrijd zou zijn, in Portugal. Daar had ik me samen met een verslaggever naar binnen weten te lullen, met het smoesje dat wij kwamen op uitnodiging van de burgemeester van Marbella. Na een dag had iedereen wel door dat wij andere plannen hadden dan ons enthousiasme tonen voor de sport en werd ons de toegang ontzegd. Maar toen had ik al mijn foto’s al.’

Die ene collega

‘Patricia Steur kwam via Henk Schiffmacher begin jaren 80 bij Revu terecht. Zij fotografeerde toen, net als ik, veel popmuzikanten en celebrities en heeft, ook net als ik, regelmatig shoots voor Playboy gemaakt. We zijn ook allebei op dezelfde manier in het vak gerold, door te beginnen met het fotograferen van live-concerten. Patricia is nog steeds een van mijn beste vriendinnen, we zien elkaar zeker eens in de maand. Ik zeg altijd dat Patries veel mannenbloed heeft en ik veel vrouwenbloed. Dat brengt ons in een prachtig evenwicht.’

CV

Govert de Roos (66)

Revu

Govert doet in 1975 zijn eerste fotoklus voor Nieuwe Revu en blijft tot 1986 voor het blad werken.

Playboy

Landelijke bekendheid krijgt Govert in de jaren 80 met zijn spraakmakende naaktshoots voor Playboy, zoals die met Patricia Paay in 1984.

Albumhoezen

Govert heeft honderden albumhoezen gemaakt. Een deel daarvan is t/m 21 oktober te zien in het American Hotel in Amsterdam.