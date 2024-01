Oorspronkelijke Ghostbusters-regisseur komt met futuristische Ghostbusters-animatieserie

Volgende maand verschijnt de nieuwe Ghostbusters in de Nederlandse bioscopen. 14 juli, om precies te zijn. Onder anderen Chris Hemsworth, Kristen Wiig en Melissa McCarthy zijn te zien in de nieuwe film, die geregisseerd wordt is door Paul Freig.

Goed, die film, met vier vrouwen in de hoofdrol, geloven we en zien we volgende maand wel. Interessanter is dat de oorspronkelijke Ghostbusters-regisseur, Ivan Reitman, met een nieuwe animatieserie komt. Eentje die zich afspeelt in de toekomst.

De serie gaat over een nieuwe generatie ghostbusters, die in 2050 de wereld rondreist om geesten te vangen met behulp van lokale squads. Ghostbusters: Ecto Force is de naam van de nieuwe tekenfilmserie.

Reitman regisseerde de eerste Ghostbusters-film, die in 1984 uitkwam, met Bill Murray als bekendste ghostbuster. De film werd kaskraker en kreeg voornamelijk lovende kritieken. Andere films van Reitmann zijn onder meer Kindergarten Cop (1990), Beethoven (1992), Space Jam (1996), Road Trip (2000). Lees: pure nostalgie.

Ghostbusters: Ecto Force komt in 2018 uit, het is nog niet bekend wie de uitzendrechten krijgt, meldt Collider.

De bekende openingstune van de Ghostbusters-tekenfilm uit de jaren 80

https://www.youtube.com/watch?v=OiC5_qROyMw

Trailer nieuwe Ghostbusters

Dan voor de volledigheid nog even de trailer van de Ghostbusters-film die volgende maand uitkomt. Onze eerste reactie: mweh, maar onmogelijk om over te slaan. Want... Ghostbusters!

https://www.youtube.com/watch?v=w3ugHP-yZXw