Trailer gortdroge animatieserie Animals; dit wordt een hit

De nieuwe animatieserie Animals is er eentje om naar uit te kijken. Verwacht geen zoete Pixar-grapjes, maar gortdroge en zwarte humor van de bovenste plank.

De serie gaat over dieren - van bedwantsen tot paarden, van ratten tot katten - die in New York City hun leven leiden. De een kampt met een midlife crisis, de ander met zijn seksuele geaardheid, ieder dier heeft zijn struggles. Het komt er op neer dat het leven van de beesten aardig overeenkomt met die achterlijke mensen die dezelfde stad wonen.

De serie is geproduceerd door de gebroeders Jay en Mark Duplass, onder meer bekend van de films Cyrus en Jeff, Who Lives at Home. We geven je op een briefje mee: dit wordt een hit.

5 februari gaat seizoen 1 in première op HBO.

https://www.youtube.com/watch?v=64gUEBaIiLc