Winnaar en verliezer van de dag: Virginia Raggi vs. wapenhandelaar James Baker

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Virginia Raggi

Virginia Raggi, de eerste vrouwelijke burgemeester van Rome,wil een 'verkrachte' stad redden https://t.co/Mo3BTpRKD7 pic.twitter.com/Fkb87JLaB6 — Trouw (@trouw) 20 juni 2016

Heel veel duidelijker kon de verkiezingsuitslag niet zijn. Virginia Raggi werd gisteren met 67 procent van de stemmen verkozen tot de nieuwe burgemeester van Rome. Ze is de eerste vrouw ooit die de hoogste functie in het Romeinse stadhuis in gaat nemen. De uitdaging is groot: de relatief onervaren politica bevindt zich als enige gladiator in een Colosseum gevuld met leeuwen. Lees hier meer over deze dame.

Verliezer van de dag: wapenhandelaar James Baker

Man doodgeschoten tijdens les veilig wapengebruik > https://t.co/uoFfYUfvE6 — Dagblad Metro (@Metro) 20 juni 2016

Een bizar ongeval tijdens een les in veilig omgaan met wapens heeft de organisator zijn leven gekost. Het voorval speelde zich af in Amelia, in de Amerikaanse staat Ohio, waar een van de leerlingen per ongeluk zijn wapen afvuurde. De kogel vloog door een muur en trof de wapenhandelaar in de aangrenzende ruimte in zijn nek. De 64-jarige James Baker stierf ter plekke.