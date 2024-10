Klokken zelfs van de arm gestolen: draag jij je dure horloge nog?

Deze trend nam een vlucht in 2020, toen verschillende BN’ers het slachtoffer waren van diefstal, veelal gemunt op de horloges. Ali B werd in zijn huis door gewapende mensen overvallen, René van der Gijp werd in zijn woning bedreigd met een hamer, Gordon werd bedreigd en mishandeld en Fred van Leer werd in zijn woning overvallen. Lil’ Kleine maakte het rijtje af toen hij op straat werd beroofd van zijn dure horloge.

Niet alleen de BN’ers

Een jaar later was de overval op een 91-jarige vrouw in Gent spraakmakend. Zij wandelde met haar rollator door het centrum van de stad en werd aangesproken door een jongeman. Hij was vriendelijk en voorkomend, hielp haar zelfs de straat over, tot hij haar klem zette in een hoek en haar Rolex van haar pols haalde .

Er zijn horlogesluitingen op de markt die het lastig maken om zomaar een horloge van een pols te stelen, maar onder bedreiging sta je je klok wel af. Zo ook een 37-jarige man uit Zoetermeer die in de garagebox van zijn appartementencomplex werd overvallen door twee mannen met een vuurwapen. Zijn Rolex van 14.500,- euro was het doelwit en de heren liepen daar dan ook mee weg.

Naast horloges van particulieren die gewild zijn onder dieven, zijn ook bedrijven zijn niet veilig. In Monaco liep dit jaar een man een horlogewinkel binnen. Vermomd als bejaarde was de entree gemakkelijk, eenmaal binnen trok hij zijn wapen en maakte voor 4 miljoen euro aan horloges buit .

In Opmeer stormden in augustus van dit jaar drie gewapende mannen een bedrijf binnen dat handelt in luxe horloges. De ravage die werd aangericht was enorm, met veel bedreigingen en geweld gingen ze het pand door en lukte het om met buit het terrein te verlaten. Een medewerker van de zaak bleef achter met een flinke hoofdwond, maar de daders waren gevlogen.

Horloges verzamelen een goed idee?

Hoewel het geweld bij overvallen en horlogediefstallen lijkt toe te nemen, is het verzamelen van luxe horloges onverminderd populair. Is dit nog verstandig? En is het doel dan om de verzameling als eigendom te hebben, of om de horloges ook daadwerkelijk te dragen?

Sowieso is het verzamelen van deze klokken niet zonder risico. Diefstal ligt op de loer en hoe goed je de opstalverzekering ook voor elkaar hebt, verlies lijd je hoe dan ook als het mis gaat. Om over het lichamelijk risico en de angst nog maar te zwijgen.

Toegegeven; de afgelopen jaren is de horlogemarkt enorm gestegen. Het investeren in een horlogeverzameling lijkt dan ook een gedegen investering. Maar hoewel het moeilijk is bescheiden te blijven als je over een prachtige collectie beschikt, is het wel aan te raden.

In Zeeland werd onlangs een man van zijn bed gelicht door de politie. Ze waren hem op het spoor gekomen doordat hij bleef pochen over zijn dure horloge. En hoewel dat wellicht minder ernstig is dan een gewapend overval, weet ik niet of deze Zeeuw dit met je eens gaat zijn.