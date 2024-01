Bij de koffie: record aantal vluchtelingen, weergoden Orlando hebben gevoel voor symboliek en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Record aantal vluchtelingen

'Wereld telde nog nooit zoveel vluchtelingen' https://t.co/BREwZrhm2s via @volkskrant — Adri Duivesteijn (@adriduivesteijn) 20 juni 2016

Vorig jaar was een recordaantal van 65,3 miljoen mensen in de wereld ontheemd door oorlog of vervolging. Het was het eerste jaar dat de grens van 60 miljoen vluchtelingen werd overschreden. Volgens het jaarlijkse vluchtelingenrapport van de UNHCR was vorig jaar één op de 113 wereldburgers op de vlucht. Het gaat bij die getallen zowel om mensen die naar andere landen vluchtten (24,5 miljoen) als in hun eigen land op de vlucht zijn (40,8 miljoen).

Weergoden Orlando hebben gevoel voor symboliek

Indrukwekkend beeld! 50.000 mensen herdenken de aanslag in Orlando en aan de hemel verschijnt een regenboog :-) pic.twitter.com/O3lDZ7DFhc — Matthijn Buwalda (@matthijnbuwalda) 20 juni 2016

Slechtweersubsidie voor festivals

Een nieuw fonds moet organisatoren van evenementen helpen als hun festival, concert of andere bijeenkomst in de buitenlucht door uitzonderlijk slecht weer wordt getroffen. Via de nieuwe regeling kunnen verregende festivals een subsidie krijgen.

Rome heeft een moeder

Rome krijgt voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Kandidate Virginia Raggi van de Beweging 5 Sterren (M5S) behaalde met 67 procent de meerderheid van de stemmen.