Winnaar en verliezer van de dag: FC Twente vs. Gay Pride Istanbul

Winnaar van de dag: FC Twente

FC Twente speelt komend seizoen toch in de eredivisie. Dat heeft de beroepscommissie van de KNVB besloten. Het besluit is in tegenstelling met het eerdere oordeel van de licentiecommissie. Door de uitspraak degradeert De Graafschap. Twente heeft wel een boete van in totaal 181.000 euro gekregen, vanwege vier ernstige overtredingen.

Verliezer van de dag: Gay Pride Istanbul

De jaarlijkse Gay Pride parade die eind juni in Istanbul zou worden gehouden is geannuleerd om veiligheidsredenen. Het evenement zou op 26 juni plaatsvinden, maar volgens lokale autoriteiten kan de veiligheid van participanten niet gegarandeerd worden en is het risico op een "verstoring van de openbare orde" te groot, zo meldt persbureau AFP vrijdag.