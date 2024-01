Wie denkt Erik Dijkstra wel dat hij is?

Vanwege zijn grote diversiteit vinden sommigen de man met het studentikoze brilletje maar een onrustige beeldbuisbimbo.

Die zesdelige serie over Zuid-Amerikaanse leiders is best een onverwachte zet, toch?

Ja, maar ook weer niet. Kijk, als mediaman is Dijkstra volgens sommigen nogal een draaikont. Tijdens zijn studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen werkte hij als koffietrut, kabelknecht en camerapoetser bij stadszender OOG TV. Hij mocht ook af en toe op het rode recordknopje drukken en dat was de opmaat naar zijn baantje als cameraman bij RTV Noord-Holland. Precies tien jaar geleden werd hij Jakhals Erik in De Wereld Draait Door. Daarna bleek zijn veelzijdigheid: hij maakte programma’s over sport, schreef een schaatsboek, werd een soort ambassadeur van FC Twente en ontpopte zich als de nieuwe Kees Driehuis door presentator te worden van Per Seconde Wijzer. Nu hij een jaar lang door Argentinië, Bolivia, Colombia, Cuba, Suriname en Venezuela is getrokken om uit te zoeken hoe Zuid-Amerikaanse leiders zo ongekend populair konden worden bij de bevolking, vinden zure tv-critici hem een onrustige beeldbuisbimbo.

Dijkstra graaft in het verleden van omstreden dictators die banden met de diepste onderwereld zouden hebben gehad. Is hij zelf ook zo’n boefje?

Dat valt mee. Zijn zwaarste misdaad was het werpen van een bierflesje naar een rondvaartboot in 2014 toen hij de Duitse dichter Till Lindemann interviewde. De mediagek kreeg flink wat shit over zich heen en bood openlijk zijn excuses aan.

Wat moeten we weten over Erik Dijkstra?

Geboren in Glanerbrug en fervent aanhanger van FC Twente. Woont nu in Amsterdam, waardoor zijn zoontje zijn Twente-pyjama niet meer aan wil. Haalt geregeld het bloed onder de nagels van tv-kijkend Nederland vandaan door flauwe woordgrappen als ‘uitstekelbaars’, ‘ongelofeloos’ en ‘superdeluxaflex’.

Wat vindt Erik Dijkstra van zichzelf?

‘Ik ben Tukker tot de dag dat ik sterf.’

Wat vinden wij van Erik Dijkstra?

Per seconde eigenwijzer.