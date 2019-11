Wie denkt Martien Meiland wel dat hij is?

Hij viel zelfs af tot 59 kilo Met de Gouden Televizier-Ring voor Chateau Meiland op zak gaat hij eindelijk zelf op vakantie.

Komt die Gouden Televizier-Ring uit de lucht vallen?

Martien Meiland groeide op in de hippie- en flowerpower-tijd. Alles kon en mocht en dat heeft hij zich ter harte genomen. Martien trouwde met een vrouw, maakte twee dochters, stapte over naar de mannen, keerde weer terug bij zijn vrouw en heeft liefde en seks nu bij het grof vuil gezet. Ook zijn brood verdienen deed hij zonder hokjesdenken. Hij was kapper, kok, interieurontwerper, cateraar, verkoper en is nu kasteelheer van zijn eigen Chateau Mariaux in Frankrijk en presentator bij SBS6. Een vervolg op zijn deelname aan Ik Vertrek in 2007.

Ik ben gewoon altijd ­mezelf geweest

Wat is – naast ‘pak regelmatig een wijnmoment’ – zijn levensmotto?

De kasteelheer gooit er zo nu en dan een Britt Dekkertje uit, zoals in zijn overwinningsspeech: ‘SBS/Talpa, jullie waren de enige, want de NPO en RTL vonden het helemaal niks.’ Een slip of the tongue. Daarnaast treedt hij zo nu en dan op als goedbedoeld adviseur. Zijn beste tips voor een fijn leven: pak regelmatig een wijnmoment, durf te benoemen hoe kut of hoe goooeeed iets is en blijf authentiek door je nooit aan te passen.

Ziet hij op zijn landgoed door de bomen het bos nog wel?

Het lijkt erop dat Martien even pas op de plaats moet maken om niet overwerkt te raken. Huisvriendin Caroline vertrok al nadat de vele strijkbeurten haar een burn-out opleverden, maar ook de koning van zijn eigen burcht lijkt het allemaal boven het hoofd te groeien. Bezoekers van zijn onderkomen lijkt hij zo nu en dan spuugzat. ‘Hartstikke leuk dat we de komende jaren zitten volgeboekt, maar ik moet de hele dag met iedereen een praatje maken. Doodvermoeiend! En dan al die BN’ers die willen langskomen. Ook Marco Borsato gaat gewoon op de wachtlijst, hoor.

Wat vind Martien van zichzelf?

‘Ik ben gewoon mezelf. Altijd al geweest ook.’

Wat vinden wij van Martien?

Gewoon lekker doorwijnen, wijnen, wijnen!

Wat vinden anderen van Martien Meiland?

EDWIN BREDIUS journalist

Drie jaar geleden bracht ik, samen met tv-producente Marijke Schaaphok, een bezoek aan Martien in zijn winkel. We zagen een eigen soap toen al helemaal zitten, iets waar toenmalig RTLdirecteur Erland Galjaard het roerend mee eens was.

Voor we het wisten waren de contracten getekend en draaiden we de eerste aflevering voor RTL4. Er kwam echter een kink in de kabel toen Martien de financiering voor zijn kasteel niet rond kreeg en we alsnog werden gecanceld. Het is dan ook niet toevallig dat SBS het heeft opgepakt nu Erland daar zit. Over ons eerste contact zwijgt hij nu echter in alle toonaarden. Je moet nooit vergeten waar je vandaan komt, maar als ik hem erop aanspreek, dan praat hij er gewoon overheen. Er hangen nu ook ineens allemaal mensen om hem heen, dat maakt hem iets minder zichzelf. Toch speelt hij ook weer geen typetje, hij dikt het op tv alleen wat aan. Aan de ene kant is het zuur dat het destijds is stukgelopen en ik geen cent heb gezien, aan de andere kant ben ik blij dat ik het drie jaar geleden blijkbaar toch goed heb gezien. Een ander programma dat ik bedacht is binnenkort wel bij RTL5 te zien. De realityserie La Carihuela, over Nederlanders die wonen en werken in Spanje. Onder anderen Johnny Rep en de dochter van Peter Beense doen daaraan mee.

Ik heb geen cent gezien

PATTY BRARD presentatrice

Ik ben onlangs nog bij hem geweest op het chateau en als je daar even goed rondkijkt, zie je zo of alles fake is of niet. Nou, dat is dus niet zo. Martien speelt absoluut geen typetje, is lief, begaan met de gasten en werkt zich ’t schompes. Kijk bijvoorbeeld zijn interview van een paar jaar geleden bij Paul de Leeuw maar eens terug. Hij was toen precies zo.

Hij werkt zich ’t schompes

MARIJKE HELWEGEN personality

Hij is de authentieke man op wie Nederland zat te wachten. Martien zegt wat hij denkt en zorgt ervoor dat anderen geen loopje met hem nemen. Hij lijkt daarin een beetje op mij, want ook ik geef forse tegenstand als ik het ergens niet mee eens ben. Hij doet lekker gek en is daarmee een voorbeeld voor zoveel andere mensen in de showbizz die zich misschien wel keurig gedragen, maar eenmaal thuis misschien helemaal niet zo netjes zijn. Mijn tip aan hem: blijf jezelf, conformeer je niet aan de grote groep en probeer niet popiejopie met iedereen bevriend te zijn. Van jezelf inlikken is nog nooit iemand beter geworden.’