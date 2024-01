Bij de koffie: Burning Man naar Nederland, schutter Orlando zocht mannen op dating-apps en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Burning Man komt naar Nederland

Burning Man Is Coming To The Netherlands - Deep House Amsterdam (press release) (blog) https://t.co/i1QAfsKQhp — The Netherlands (@holland_travel) June 13, 2016

Het festival Burning Man wordt komende zomer door de Nederlandse afdeling van de non-profit-organisatie ook op de Veluwe georganiseerd. Dat meldde de organisatie gisteren. Het festival Where the Sheep Sleep zal van 29 tot en met 31 juli plaatsvinden. Alleen leden van Burning Man Nederland mogen een kaartje aanschaffen. Mensen kunnen zich nog aanmelden voor een lidmaatschap bij de organisatie.

A'DAM Toren in regenboogkleuren voor Orlando

Niet op veel plekken in de wereld zagen we gebouwen in regenboogkleuren, zoals dat tegenwoordig na een aanslag gaat, maar wel in Amsterdam. De nieuwe A'DAM Toren (de voormalige Shell-toren) droeg hiermee een mooi statement uit.

Buffon is een absolute baas

Buffon is 38-years-old, been to 11 international tournaments & played 157 games for Italy but his passion is still ? pic.twitter.com/B6z3X06MWB — BreatheSport (@BreatheSport) June 13, 2016

De grote mannen van Italië gaven de schattige Belgen voetballes. Met passie, gezonde arrogantie en keihard spel versloegen ze onze zuiderburen met 2-0. Maar hoe mooi de goals ook waren, Gianluigi Buffon, de motor van het team die alles en iedereen op scherp houdt, is toch echt de man of the match. Wat een eindbaas.

Schutter Orlando was bezoeker club en zocht contact met mannen via dating-apps

#Orlando shooter Omar Mateen was spotted at gay club several times, Pulse regular says https://t.co/FwXwkbVByt pic.twitter.com/AHoGhKqZbA — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 14, 2016

De man die afgelopen weekend een bloedbad in een homobar in de Verenigde Staten aanrichtte, heeft de club voor de schietpartij meerdere keren bezocht. Ook zou de schutter dating-apps voor homo's hebben gebruikt. Dat vertellen getuigen in Amerikaanse media. De FBI probeert te achterhalen of de getuigenissen kloppen.

"Soms ging hij in een hoek zitten en dronk hij alleen, op andere momenten werd hij zo dronken dat hij luidruchtig en agressief werd", zegt een van hen. De ex-vrouw van Mateen zegt in een interview met de The New York Times dat hij wel eens homo zou kunnen zijn geweest, maar dat hij daar niet openlijk voor uit durfde te komen. Lees meer.