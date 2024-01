Bij de koffie: Israël treft forse maatregelen na aanslag, Beyoncé jatte idee Lemonade en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Israël treft maatregelen na aanslag Tel Aviv

Israel trekt reisvergunningen 83.000 Palestijnen in na aanslag Tel Aviv https://t.co/xdg4DX7iPx pic.twitter.com/egmbsI2BDK — de Volkskrant (@volkskrant) 9 juni 2016

Israël heeft alle reisvergunningen van Palestijnen die ter gelegenheid van de ramadan familie wilden bezoeken ingetrokken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Avigdor Lieberman hebben dat donderdag bekendgemaakt. De maatregel komt na de dodelijke schietpartij in Tel Aviv gisteren. Daarbij zijn vier doden en meerdere gewonden gevallen. Twee schutters zijn aangehouden.

Bill gates doneert 100.000 kuikens

Philanthropist Bill Gates to donate 100,000 chicks to fight poverty https://t.co/JVu858pOpj pic.twitter.com/jL3t3534XJ — The News (@thenews_intl) 9 juni 2016

Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates doneert 100.000 kuikens aan ontwikkelingslanden om de extreme armoede daar te bestrijden. De kuikens worden verdeeld over plattelandsgebieden in 24 ontwikkelingslanden, met name in Afrika.

Wondergoal Marco van Basten EK 1988 bijna afgekeurd

https://www.youtube.com/watch?v=fkKK8H18tCA

Het doelpunt van Marco van Basten in de EK-finale van 1988 is een kroonjuweel in de Europese voetbalgeschiedenis. Maar wat weinig mensen weten, is dat de legendarische treffer bijna was afgekeurd. Toenmalig grensrechter Rémi Harrel heeft in een interview met de Franse krant Le Parisien verteld "een moment van twijfel te hebben gehad om Van Basten af te vlaggen wegens buitenspel". Lees meer.

Beyoncé jatte idee Lemonade

Beyoncé heeft het idee voor haar HBO-film Lemonade gestolen. Dat beweert een filmmaker in een nieuwe rechtszaak. Matthew Fulks zegt dat de trailer voor Lemonade verdacht veel lijkt op zijn korte film Palinoia uit 2014. Oordeel zelf.

Lemonade

https://www.youtube.com/watch?v=BB5zLq1zcdo

Palinoia

https://www.youtube.com/watch?v=6IDzk0QY_64