Winnaar en verliezer van de dag: Madonna vs. niet vooruitdenkende doe-het-zelver

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Madonna

Madonna vrijgesproken van plagiaat 'Vogue': https://t.co/3AkgOQh28B — NU.nl Muziek (@NU_Muziek) 2 juni 2016

De Amerikaanse popster Madonna is donderdag in hoger beroep vrijgesproken van plagiaat. Op haar nummer 'Vogue' zou heel even de klank van hoorns te horen zijn geweest die ook in de vroege jaren tachtig was gebruikt voor 'Love Break'. Volgens het label heeft het zo lang geduurd omdat de gelijke klanken pas in 2011, met de nieuwste technologie, werden ontdekt. De rechtszaak liep sinds 2012.

Verliezer van de dag: Chinese doe-het-zelver

Firefighters free man's head from washing machine in China https://t.co/g3vZlWAWNl pic.twitter.com/4YaYo48qcH — The BOB & TOM Show (@bobandtom) 2 juni 2016

Een Chinese doe-het-zelver probeerde zijn wasmachine te repareren, dus stak hij zijn hoofd naar binnen om te kijken wat er loos was. En kwam hij vast te zitten. Zes brandweermannen moesten er aan te pas komen om man uit de machine bevrijden.