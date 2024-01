Winnaar en verliezer van de dag: Kiki Bertens vs. jankende Adele-fan Jules

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Kiki Bertens

Kiki Bertens blijft imponeren op Roland Garros. Ze wint en staat nu in de kwartfinale - https://t.co/bNxrlzgCWo pic.twitter.com/k6JEBCeUB5 — Trouw (@trouw) 1 juni 2016

Slechts twee sets had Kiki Bertens op Roland Garros nodig om de als vijftiende geplaatste Madison Keys te verslaan: 7-6 (4), 6-3. Daarmee heeft ze zich voor het eerst in haar loopbaan verzekerd van een optreden in de kwartfinales van een grandslamtoernooi.

Verliezer van de dag: Jules van der Werf

"Echt belachelijk. Ik moest 1750 euro betalen voor tickets @Adele", vertelt de boze Jules. https://t.co/RXH030N41L pic.twitter.com/0YaqIya9oB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 1 juni 2016

Jules van der Werf uit het Limburgse Brunssum heeft voor 1.400 vier kaartjes gekocht voor Adele. Sowieso al een onnozele actie, maar nu loopt hij er achteraf ook nog eens om te janken. "Belachelijk wat ze ervoor vragen, inclusief het hotel was ik 1.750 euro kwijt", zegt Jules. Ehm, koop ze dan gewoon niet of hou je stil.

RTL Nieuws gaf deze man een podium om er lekker een potje over door te zeuren. Lees daar het hele verhaal maar. Of niet.

Hoe dan ook, het hele feest gaat uiteindelijk niet door, te weten dat zijn dochter een rol heeft in een toneelstukje, precies op de betreffende avond. Zelf heeft Jules ze nu voor 1.750 euro op Marktplaats gezet. Check, check, dubbelcheck. Nee, dit is niet een verhaal van De Speld.