Recensie | 5 sterren voor A Brand New Me van Dusty Springfield

Dusty Springfield A Brand New Me: The Complete Philadelphia Sessions

Dusty Springfield was de Adele van haar tijdsgewricht. Eind jaren 60 was er geen enkele andere Britse vrouw die zo het kippenvel op je armen wist te zingen als de White Queen of Soul, zoals ze werd genoemd. Check haar onbetwiste magnum opus Dusty In Memphis, dan snap je wat we bedoelen.

Gek genoeg dacht het platenkopende publiek daar destijds anders over. Het album flopte en Dusty, van nature toch al zo onzeker, zag het even niet meer zitten. Haar platenlabel stuurde haar in september 1969 naar Philadelphia om te werken aan een opvolger. Ze ging er aan de slag met de songschrijvers en arrangeurs Gamble & Huf, de bedenkers van de in fluweelzachte strijkers en blazers badende Philly soul-sound.

Alle zeventien tracks van deze sessies zijn nu voor het eerst bij elkaar gebracht. De eeuwige twijfelaar Dusty bleef maar aan deze muziek sleutelen en was zelden content met het eindresultaat. Onbegrijpelijk, als je deze muziek hoort. Dit is wittemensensoul om stapelverliefd op te worden en nooit meer los te laten.