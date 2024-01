Europeanen schuiven porno massaal opzij tijdens Songfestival

Europeanen vinden een parade van slechte liedjes belangrijker dan hun dagelijkse portie porno. Dat blijkt uit een analyse van pornowebsite PornHub. Met name ons hoekje van Europa schuift de porno massaal opzij voor het Eurovisie Songfestival.

‘Douze points’ voor Frankrijk

PornHub vergeleek de gebruikersaantallen tijdens het songfestival met de gemiddelde gebruikersaantallen voor dat land. Daaruit bleek dat met name de Fransen de porno even uitzetten om eens lekker voor de buis te zitten. Gebruikersaantallen halveerden daar bijna.

Wij en onze buren

België en Duitsland pakten zilver en brons, Nederland viel met een vierde plaats net buiten de prijzen. De Britten en Zweden hadden de minste interesse in het Songfestival met respectievelijk slechts 3 en 6 procent minder bezoekers.

Zweden en Britten timen perfect

Wel interessant is dat, in tegenstelling tot vrijwel alle andere landen, de Britten en Zweden een significante stijging in PornHub-bezoek zagen vlak voor de show begon. Prima timing, want rond de klok van acht zaten ze met gedouchte haartjes braaf op de bank.

Overige landen en Europa in het algemeen