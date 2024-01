Ik wil bedrijven dwingen hun diersoort te behouden

Icons Of Nature heeft het schoonste (als in: minst milieuvervuilende) T-shirt ter wereld op de markt gebracht. Oprichter Chris Slappendel (48) ziet het als eerste stap naar zijn werkelijke doel: het redden van tijgers en andere bedreigde dieren. Zijn plan is zo brutaal, dat het nog zou kunnen werken ook.

Ben jij zo’n modepopje?

‘Haha, verre van. Ik heb commerciële economie gestudeerd en altijd gewerkt in marketing, verkoop en communicatie. Acht jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen, om bedrijven te helpen beter met hun klanten om te gaan. Ik heb altijd een lekker leven geleid: genoeg geld, mooie huizen, veel reizen. Tot zover de informatie die ikzelf niet meer zo interessant vind.’

En waarom besloot deze tevreden veertiger zich op T-shirts en tijgers te storten?

‘Tijgers vind ik al sinds mijn jeugd mythische dieren. Een paar jaar geleden heb ik een lange reis door Azië gemaakt, langs 24 landen waar de tijger ooit had geleefd en de paar waar hij nog steeds voorkomt. Tijdens het voorbereiden van mijn reis werd ik gegrepen door hoe slecht het met de tijger gaat.’

Maar volgens het WNF staat de tijger er beter voor dan in de laatste honderd jaar.

‘Er leven momenteel 3900 tijgers in het wild, tegen 3200 vijf jaar geleden. Dan zou je denken: geweldig, klus geklaard. De grootste groei zit in India, het land dat veruit het meest aan tijgerconservatie doet. Maar in Vietnam, Cambodja en Laos is de tijger verdwenen, en in Maleisië en Indonesië is de populatie gehalveerd. Dus nee, het gaat helemaal niet goed.’

En toen besloot jij: ik moet hier iets aan doen?

‘Tijdens mijn reis raakte ik in Jakarta aan de praat met een topman van Tigerair Mandala, een Aziatische budgetluchtvaartmaatschappij. Je gebruikt de tijger als merknaam, zei ik, waarom staan jullie niet één procent van jullie omzet af aan het beschermen van deze dieren? Eerst lachte hij het weg, dat vond hij veel te veel geld. Tot ik uit begon te leggen dat Tigerair veel meer customer loyalty zou opbouwen als het bedrijf zich werkelijk zou committeren aan het redden van de tijger. Makkelijker gezegd: klanten zouden deze betrokkenheid belonen door eerder en vaker voor Tigerair te kiezen, en dat betekent meer winst. Een paar maanden later gingen ze helaas failliet, dus daar ging mijn mooie plan. Maar dat gesprek heeft me wel aan het denken gezet.’

En waar heeft dat denken jou toe gebracht?

‘Dat er geen belangenbehartiger is van de merkrechten van wilde dieren. Ieder bedrijf kan zomaar een wild dier als merk en in hun marketing gebruiken. Wereldwijd zijn er 100.000 van dat soort bedrijven: Viagra – wat Sanskriet is voor tijger, Jaguar, Puma, Lacoste, Esso, ING, Tiger Beer. Op het moment dat de maatschappelijke druk op die bedrijven toeneemt, kun je ze dwingen om meer aan het behoud van ‘hun’ diersoort te doen. Dat is een gigantische potentiële geldbron.’

En wat hebben jouw T-shirts daarmee te maken?

‘Je kunt pas met die multinationals om tafel gaan zitten als je zelf ook een interessante partij bent. Iedereen koopt wel twee of drie T-shirts per jaar, dus daarmee kun je snel onder de aandacht van een grote groep mensen komen. Het hele proces van een shirt maken is ontzettend milieuvervuilend, van de katoenteelt tot het verven. Daarin onderscheidt Icons Of Nature zich. Eén voorbeeldje: de meeste bedrijven dumpen het water waarin ze de katoen verven in de rivier. Wij filteren het met koeienstront. De bacteriën daarin vreten de chemicaliën op. Ik verkoop de T-shirts voor een tientje, dat is de kostprijs. Winst maak ik pas als Icons Of Nature meer dan 50.000 shirts verkoopt, en ook dat geld gaat allemaal naar natuurbehoud.’

Je gebruikt de T-shirts dus echt als springplank?

‘Ja, om een community van milieubewuste consumenten te bouwen, die ik op mijn beurt weer kan gebruiken om maatschappelijke druk uit te oefenen op merken als Tiger Beer en Viagra. En die bedrijven duidelijk te maken dat zij er zelf ook baat bij hebben. Door zich actief in te zetten voor natuurbehoud, binden ze hun klanten nadrukkelijker aan zich en zullen ze uiteindelijk hun winst verhogen.’

Tekst: Danny Koks