Filmrecensie: Eye in the Sky

Dronepiloot met gewetensbezwaren zet militaire betrekkingen op scherp.

De Koude Oorlog en de bijbehorende nucleaire dreiging waren decennialang een dankbare voedingsbodem voor filmmakers, die ons urenlang de nagels lieten stukbijten over het wel of niet vliegen van de atoombommen. Maar tegenwoordig is de Bom volstrekt niet meer interessant, dus wat nu?

Gavin Hood weet met Eye in the Sky die spanning van de klassieke Koude Oorlog-film op een geslaagde manier te verplaatsen naar het heden. Centraal staat een op het oog eenvoudige dronemissie in Kenia, waar piloot Steve Watts (Breaking Bads Aaron Paul) slechts een huis denkt te moeten observeren. Als de opdracht door de onverwachte komst van een aantal terroristen verandert in een potentieel bombardement, weigert Watts op de knop te drukken. Terwijl de klok in real time doortikt, ontstaat op de thuisbasis een lastig schaakspel tussen diverse militaire en politieke kopstukken. Waar de Amerikanen de boel zonder pardon willen platgooien, zoeken de Britse kolonel Powell (Helen Mirren) en generaal Benson (Alan Rickman in zijn laatste rol) koortsachtig naar betere opties.

Het maakt Eye in the Sky tot een intense, puntje-van-de-stoel-ervaring die ook nog eens de dronekwestie vanuit diverse perspectieven op een intelligente manier benadert.

? ? ? ?

Vincent Hoberg

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hOqeoj669xg