Taboe-onderzoek: mannen zijn tere, onzekere wezens

We zitten inmiddels in de derde feministische golf, maar tegenwoordig hebben wij mannen het ook niet makkelijk. TENA Men deed onderzoek naar taboes onder ruim 1.000 Nederlandse mannen. Conclusie: het mag allemaal best wat vrouwelijker.

Mannen vinden het met name moeilijk om over lichamelijke ongemakken te praten, maar ook onzekerheden en seks zijn geen populair gespreksonderwerp. Mannen zijn vooral onzeker over het uiten van emoties, hun kookkunsten en hun prestaties in de sportschool. Inkoppertjes, maar helaas nu eindelijk bewezen. Hopelijk lezen onze vrouwen dit niet.

Seks en gezin... Moeilijk, moeilijk, moeilijk

Niet geheel onverwacht blijkt uit het onderzoek ook dat naarmate een man ouder wordt, de interesse in seks minder wordt. Oudere mannen hebben het sowieso moeilijk, want het blijkt dat ze steeds meer moeite hebben met de last die een gezin met zich meebrengt.

Verder blijkt dat stereotype ideeën over mannen en vrouwen nog steeds wijdverspreid zijn. Zo denkt 60 procent van de mannen beter kunnen autorijden. Bij mannen van boven de dertig is dit zelfs bijna 70 procent. Ook denkt de helft van de deelnemers dat een man beter de beslissingen kan nemen.

Zelfreflectie

De meeste mannen zien hun eigen gebreken en zouden wel wat opener over emoties willen kunnen praten. Ze geven met afgunst toe dat vrouwen hier makkelijker over praten. Tijd voor het contra-feminisme.

