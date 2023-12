Luuk Koelman: 'Sinds kort troeft de Satisfyer ons mannen af tussen de lakens'

Wij mannen falen massaal, vooral tussen de lakens. Daar troeft sinds kort de Satisfyer ons af, nu al de populairste vibrator ooit. Zo te halen bij Hema, Etos of Kruidvat, want het wulps ontworpen seksspeeltje ziet er allesbehalve uit als een rammelende Tarzan. Qua vormgeving zelfs mooi genoeg om op de salontafel te zetten als er visite komt. Nou, probeer dat als man maar eens met je opblaaspop.

Enfin, de Satisfyer werkt dus met behulp van luchtdruk, zodat de clitoris ‘contactloos wordt gestimuleerd’. Uitgevonden door een Duitser (een man, ja) die op een dag besloot zijn aquariumpomp om te bouwen. Vrouwlief fungeerde als bereidwillig proefkonijn en de rest is geschiedenis.

Dus daar ligt hij dan, de hedendaagse man, met het hoofd tussen de benen van zijn nieuwe vriendin. Eerst maar eens de ingang lokaliseren. Jezus, dat valt niet mee. Wat een struikgewas. ‘Niets mis met een tuintje tussen de benen,’ mompelt meneer, ‘maar een beetje onderhoud zou niet weg zijn...’ Dat had hij beter niet kunnen zeggen. Voor haar is dat ondoordringbare bosschage een uiting van ‘empowerment’, want ‘waarom behoren wij overal perfect gladgeschoren te zijn, terwijl dat voor mannen niet geldt?’

Maar hé, hij houdt de moed erin! Aan zijn voorbereiding zal het niet liggen. Dankzij Google weet hij dat er elf verschillende vrouwelijke orgasmen bestaan. Maar ook dat de G-spot (‘de achterkant van de clitoris’) is vernoemd naar de Duitse gynaecoloog Ernst Gräfenberg. En dat er ook nog een X- en een Y-spot bestaan. Die zitten weer links en rechts van de G-spot, net zo groot als een euro en te vinden in de voorwand van de vagina, ongeveer 4 centimeter boven de ingang, in het midden.

Dus baant meneer zich een weg door dat woud van schaamhaar. Dapper voorwaarts! Wáár is die G-spot? Hij frunnikt wat. Geen reactie. Plots herinnert hij zich de woorden van een TikTok-influencer: ‘Breng, met je handpalm naar boven, twee vingers bij haar in en maak een ‘kom hier’-beweging.’ Zo gezegd, zo gedaan. Kom maar bij het baasje. Nog steeds geen reactie. Hij snapt er niets van. Dat G-ding is toch groter dan een deurbel? Hallo, iemand thuis? Dingdong, contact!

Maar de vriendin reageert afgemeten: ‘Nee, niet daar. Je moet verderop zijn, waar de uitlopers van de clitoris tegen de vaginawand aankomen.’ Huh, wat? Het liefst zou hij zijn smartphone erbij pakken, een routekaart downloaden en haar vragen of ze toevallig ergens een helmlampje heeft liggen. Maar hij wil het moment niet bederven, dus friemelt hij verder. 4 centimeter boven de ingang. Had hij maar een liniaaltje...

Dolende is hij. Alsof je op een vreemd toilet op de tast de lichtschakelaar probeert te vinden. ‘Laat maar,’ verzucht ze en grijpt al naar haar Satisfyer. Die vermaledijde contactloze luchtdrukvibrator. Maar wacht, dát kan hij ook! Meneer begint voorzichtig te blazen. Precies zoals hij vroeger deed bij de padvinders, als je met wat takjes een kampvuur probeerde te maken. Maar eerlijk is eerlijk, iets in vuur en vlam zetten, dat lukte hem toen ook al voor geen meter.