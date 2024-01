Nazistische mopshond doet Hitlergroet, baasje gearresteerd

De 28-jarige Markus Meechan uit het Schotse Coatbridge is gearresteerd om een filmpje waarin hij het schattige hondje van zijn vriendin de Hitlergroet leert. Dat meldt Daily Record.

Wanneer iemand 'Sieg Heil' zegt, steekt het beestje zijn pootje uit. Ook reageert de mopshond, genaamd Buddha, enthusiast wanneer zijn baasje 'Gas the Jews' zegt. “Mijn vriendin zegt altijd maar dat hij zo schattig is, dus daar wilde ik wat aan doen. En er is niets minder schattig dan een nazi. Het leek me gewoon grappig”, verklaart Meechan.

De politie vond het dus minder grappig. Agent David Cockburn vond de video zelfs "diep kwetsend" en liet de man arresteren als signaal voor anderen. "Extreemrechtse hondjes worden niet getolereerd.” Naar verluidt zei Meechan tijdens zijn arrestatie: “Waarom arresteren jullie mij? Arresteer de hond. Hij is de jodenhater, niet ik.”

Na een nacht in de cel werd Meechan zonder aanklacht weer vrijgelaten. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap. “Ik vind het ontzettend erg dat ik de indruk heb geweekt dat ik antisemiet ben. Ik haat niemand, ik wilde alleen mijn vriendin irriteren. Het was niet mijn bedoeling om de Joodse gemeenschap te beledigen.”

https://www.youtube.com/watch?v=SYslEzHbpus