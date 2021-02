Wie denkt Kaat Bollen wel dat zij is?

Wat is er nu weer aan de hand bij die geile Belgen?

Onze zuiderburen doen zich altijd zo netjes, welbespraakt, preuts en puriteins voor, maar stille wateren hebben diepe grotten. Paul Jambers bracht dat met zijn reportagereeks Jambers in de jaren 90 al aan het licht, toen hij excentrieke Belgen opzocht die zich door tandeloze hoeren lieten beplassen, zich naakt aan hun tepels achter auto’s lieten aansleuren en zich oraal lieten bevredigen door kaalgeschoren geiten. Ook wijzen cijfers uit dat Vlaamse deelnemers aan Temptation Island eerder vreemdgaan dan Hollanders. Op tv hebben we in Nederland geen enkele bekende seksuologe, terwijl we voortdurend putten uit de nooit uitgedroogde Belgische bron van intimiteitsdeskundigen, zoals sinds tweehonderd jaar Goedele Liekens en sinds kort Lotte Vanwezemael (seksdeskundige bij Big Brother). Hoe wrang is het dan, dat hun collega-seksuologe Kaat Bollen op basis van haar sexy kledingstijl nu op de vingers wordt getikt door heel België, maar vooral door de Vlaamse Psychologencommissie?

Wat bracht de zaak rond Bollen aan het rollen?

Een collega-psycholoog diende een klacht in bij de tuchtrechtbank van de Psychologencommissie. Bollens publieke gedrag zou hem en zijn collega’s schaden, oordeelde hij. Op Instagram deelt ze tussen de foto’s van haar gezin en vrienden ook weleens een pikant plaatje met wat meer decolleté, ze regisseerde een vrouwvriendelijke pornofilm en ze deed een nachtclubpresentatie in korset en netkousen. Bollen kreeg een officiële waarschuwing en gaf pardoes haar titel als psychologe op.

Wat vindt Kaat Bollen van zichzelf?

‘Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mijzelf mag zijn – zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over – dan ben ik liever geen psycholoog.’

Wat vinden wij van Kaat Bollen?

Zonder dollen, want er zijn over haar al genoeg grappen en grollen: het is goed dat Bollen niet over zich heen laat hollen.

HERMAN BRUSSELMANS geile schrijfbelg

‘Persoonlijk ken ik haar niet, maar ik weet dat ze rossig haar heeft en dikke tieten. Of ze graag naakt loopt, of halfnaakt, of pikant op Instagram staat of over straat loopt met een pak veren in haar dikke reet, dat maakt mij allemaal niets uit. Aan de ene kant zit iedereen zich waarschijnlijk suf te rukken en te vingeren op allerlei porno via internet, hebben ze wisselende partners en zitten ze op Tinder, maar als er dan eens iemand die een beetje bekend is een halve tepel laat zien, dan kan dat niet en moet er een commissie in het leven worden geroepen en worden er vragen over gesteld in het parlement. Zelf ben ik ook wel preuts, in het openbaar zal ik nooit met een ontbloot bovenlijf lopen. Maar als iemand dat wel wil doen, kan het mij niets schelen. Ik raak van niets gechoqueerd. Mag zij niet halfbloot op internet verschijnen omdat ze seksuologe is? Als Kaat Bollen andere mensen helpt vanuit haar expertise en in dat beroepsleven 100 procent betrouwbaar is, zou het niet mogen uitmaken of ze in haar privéleven schaars gekleed op Instagram verschijnt. Als die vrouw een combinatie wil vormen tussen een seksuologe op werkgebied en privé een geile griet, dan moet ze dat maar doen. Het is niet zo dat ik zou denken: bij Kaat Bollen ga ik niet op consult want dat is een halve hoer. Maar veel mensen doen moeilijk. Seksualiteit blijft taboe en achterkamertjesgedoe.’

MIEKE GIJS oudere zingbelg

‘Ik ken haar niet en kijk maar weinig tv. Of we in België preutser zijn dan in Nederland, dat weet ik niet. Over het algemeen heb ik de indruk dat Nederlanders hun dingen er wat makkelijker uitflappen dan Vlamingen. Nederlanders babbelen makkelijker, Belgen zeggen misschien via een omweg wel hetzelfde, maar formuleren iets voorzichtiger.’

EVI HANSSEN radio- en televisiebelg

‘Of ik qua kledingstijl rekening hou met mijn werk? Ik maak programma’s op radio en tv en kies altijd kleding die dicht bij mezelf ligt. Ik heb mij nooit uitgesproken sexy of onsexy hoeven kleden. Wat Kaat Bollen betreft: ieder heeft zijn of haar eigen stijl. We hebben in België bijvoorbeeld een Franstalige priester die nu 85 is, maar totaal rock-’n-roll is met een leren jack en zijn motor. Het vak van priester voert hij prima uit. Dat Kaat Bollen zich anders kleedt dan andere psychologen zouden willen, ligt aan de stijl die ze zelf kiest. Ik vind het wel krachtig dat ze haar psychologentitel inlevert omdat ze concludeert dat ze blijkbaar niet zichzelf kan zijn binnen het clubje psychologen. Ik vind dat een heel sterk signaal van haar. Zij hoeft zich niet aan te passen.’

BELLE PÉREZ jongere zingbelg

‘Kaat Bollen vertelde eerst slechts een deel van het verhaal: ze zou te sexy zijn, maar maakte als psychologe ook online winst met seksspeeltjes, verneem ik. Omdat de zaak nu wel heel complex wordt, doe ik er liever geen uitspraken over en geef ik mijn mening niet, totdat alles eerst proper en duidelijk is.’

HANS OTTEN presenteerbelg

‘Belgen zijn wat preutser dan Hollanders, qua taalgebruik en directheid lopen we wat achter. Wat de situatie rondom Kaat Bollen betreft: ik ben hier heel liberaal in en vind het eigenlijk flauwekul. We leven toch niet meer in een wereld waarin iedereen verantwoording moet afleggen? Het is een keuze van Kaat zelf, die ik trouwens niet eens extreem overdreven vind. Het is een storm in een glas water. Mensen zijn blij dat er eens wat ander nieuws is dan dat virus, daardoor wordt dit misschien groter dan het eigenlijk is.’

HELMUT LOTTI klassieke zingbelg

‘Ik heb hier geen mening over.’