Nieuwe Revu 5 is nu uit!

In het nieuwe nummer onderwerpen wij de tofste rockband van Nederland aan een loodzware luistertest. Laat het maar aan de mannen van DeWolff over om een rampjaar om te buigen tot een triomf. Door de pandemie aan huis gebonden, knalden Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso er in tien weken vijftien songs uit, meer dan genoeg voor een puik nieuw album: Wolffpack. Tijd voor een analoge luistertest op anderhalve meter. ‘We zijn geen band die je na een jaar weggooit.’

‘We zijn natuurlijk uit op dingen die de sterren het liefst binnenskamers houden. De drama’s achter het gepolijste imago. Vreemdgaan. Buitenechtelijke kinderen. Een huwelijk op springen. Drugs. Drank. Kinderen die niet deugen. Al het mogelijke gedoe. Sterrenlevens zijn ook niet perfect. Ik heb huwelijken zien stranden waarvan ik ook jarenlang dacht: hè, zij uit elkaar? En ze léken zo gelukkig!’ Ons grote interview is deze week met Nederlands enige echte roddelkoning. Evert Santegoeds (59) is misschien wel de beste roddeljournalist van Nederland. Een roddel is pas een roddel als de Privé-hoofdredacteur er weet van heeft. Al 41 jaar lang hebben BN’ers hem nodig – en hij de BN’ers.

‘We moeten van de Rutte-doctrine naar de SP-mentaliteit.’ In de serie Mijn Nederland ontvouwt, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart, een lijsttrekker zijn of haar ideeën voor het land. Deze week interviewt Leon Verdonschot SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen (35). ‘Dadelijk hebben we een gevaccineerde samenleving en komt dé vraag voor het volgende kabinet: wie gaat de rekening van deze crisis betalen?’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het carnaval in Rio, de relschoppers in Amsterdam en Eindhoven en hoe Peter R. de Vries Joran van der Sloot ontmaskerde als de moordenaar van Natalee Holloway.

Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 5 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!