Alles wat je moet weten over cilindersloten

Gezien zo’n 25% van de inbraken wordt gepleegd door sloten te kraken, is het belangrijk de juiste cilinder te kiezen. Inbraak preventie als in versterkte deuren of speciale ruiten die wel tegen een stootje kunnen, zijn waardevol. Echter kun je ook nieuwe cilindersloten niet vergeten. Wat mensen vaak niet weten, is dat cilindersloten van groot belang zijn – vooral als je antwoord wilt geven op de vraag – kan er bij mij eenvoudig worden ingebroken?

Aangezien inbrekers tegenwoordig gebruik maken van nieuwer werktuig, is het zaak om alles omtrent beveiliging goed op orde te hebben. Je kunt jouw deur wel op slot doen, maar zodra er een inbreker langskomt, boort hij jouw cilinderslot er binnen no-time uit!

Verschillende varianten cilindersloten

Een bekend cilinderslot is het SKG cilinderslot – een slot met een keurmerk met 3 sterren welke tegen elke poging tot inbraak beschermt, een slot met 1 ster doet dat niet, maar kan worden ondersteund door een handgreep met 2 sterren om tot een totaal van 3 sterren te komen. Dat betekent dat u zich veilig kunt voelen in uw huis en weet dat het veilig is wanneer u weggaat.

Een kwalitatief cilinderslot kun je online bestellen, maar ook in een fysieke winkel. Laat je altijd goed informeren als het om beveiligingsgevoelige informatie gaat.

Wanneer je kiest voor een nieuw cilinderslot, is het van groot belang dat je zowel kijkt naar het keurmerk van het betreffende cilinderslot, maar ook is het verstandig om te kijken naar het aantal sterren, omdat dit bepaalt of jij beschermt bent tegen het uitboren van desbetreffende slot.