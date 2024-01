14 sequels die zo slecht zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord

Het is Hollywood's ongeschreven regel: een goede film moet een vervolg hebben. Soms pakt dat goed uit: Shrek 2 is misschien wel beter dan de eerste film. Ook The Godfather II is een meesterwerk. Maar soms gaat het dus ook helemaal mis. Veertien sequels die we met z'n allen moeten vergeten. Of beter gezegd: al zijn vergeten.

1. American Psycho II: All American Girl

https://www.youtube.com/watch?v=8uODp59M_QY

American Psycho was een meesterwerk en ook Mila Kunis zien we graag. Toch was American Psycho II: All American Girl een regelrechte ramp. Kunis’ carrière heeft het gelukkig overleefd, maar dat geldt niet voor die van regisseur Morgan J. Freeman. Hij heeft hierna vooral gewerkt aan 16 & Pregnant en Teen Mom.

2. Basic Instinct 2

https://www.youtube.com/watch?v=QhNFW1AXLOg

7% op Rotten Tomatoes, dan moet je van goede huize komen. De plot is eigenlijk hetzelfde, waardoor er niets overblijft van de spanning en originaliteit van het eerste deel. Waarom Sharon Stone aan deze film meedeed is voor iedereen een raadsel.

3. Book of Shadows: Blair Witch 2

https://www.youtube.com/watch?v=8WtrIgbvsWU

Waarom was The Blair Witch Project zo’n goede film? Omdat bij de première niemand zeker wist of het feit of fictie was. Omdat het een heel nieuw subgenre in de horror aanboorde. Omdat de spanning de hele film lang te snijden was. Het vervolg bleek onnodig, voorspelbaar en totaal niet spannend.

4. Son of the Mask

https://www.youtube.com/watch?v=Z4e2EBYu3l0

“Ongetwijfeld heeft uitgebreid marktonderzoek uitgewezen dat er een publiek is voor films als Son Of The Mask, maar het is ondraaglijk deprimerend om daar lang over na te denken”, aldus criticus Scott Tobias over de opvolger van The Mask. Daar hebben wij niets aan toe te voegen.

5. S. Darko

https://www.youtube.com/watch?v=KlEBB7BK41Q

Donnie Darko is een complexe, verwarrende maar ontzettend goede film. Helaas is de opvolger S. Darko eigenlijk alleen maar verwarrend. S. Darko lijkt vooral visueel op haar voorganger, maar mist elke vorm van humor, spanning en kwaliteit.

6. Superbabies: Baby Geniuses 2

https://www.youtube.com/watch?v=hyJuSjpoMfg

Baby Geniuses was al een bijzonder slechte film (2% op Rotten Tomatoes), dus dat er een vervolg op kwam moet iedereen hebben verbaasd. Super Babies: Baby Geniuses 2 is misschien wel de slechtste film ooit gemaakt. Een door en door verdiende 0% van Rotten Tomatoes.

7. The Hills Have Eyes II

https://www.youtube.com/watch?v=h6LqHXb25iY

Bange tieners zijn goede slachtoffers in een horrorfilm omdat ze jong, naïef en vaak ongewapend zijn. Alleen daarom al is de plot van The Hills Have Eyes 2 zo ongeloofwaardig. In de film trekt een heel bataljon zwaarbewapende soldaten de heuvel van de eerste film op. Met dezelfde monsters. Totaal niet geloofwaardig, en totaal niet eng.

8. Grease 2

https://www.youtube.com/watch?v=vTdEBV0XDcY

Grease was een hit omdat de film 'anders' was en omdat John Travolta op zijn best was. Grease 2 is meer van hetzelfde, maar dan zonder Travolta. Een fantasieloos vervolg op het origineel.

9. A Nightmare on Elm Street Part 2: Freddy’s Revenge

https://www.youtube.com/watch?v=yv4AFuOY9y4

Niet de slechtste film in de lijst, maar toch komt Nightmare On Elm Street, Part 2: Freddy’s Revenge niet in de buurt van het origineel. Wat ons vooral verbaast is dat er na deze film nog vier films gemaakt zijn. Een beetje teveel van het goede.

10. Evan Almighty

https://www.youtube.com/watch?v=vtJbcMJLhJs

Een comedy met Steve Carrell, dat kan niet misgaan zou je zeggen. Toch is de opvolger van Bruce Almighty lang niet zo leuk als het origineel. Was de film met Jim Carrey vooral erg grappig, Evan Almighty gaat toch vooral over Onze Lieve Heer. Als we daarop zaten te wachten, dan gingen we wel naar de kerk.

11. The Ring Two

https://www.youtube.com/watch?v=VFio4kGxF1E

Amerikaanse remakes van Japanse films zijn zelden goed, maar The Ring leek daarop een uitzondering. En bij een goede film hoort in dit rijtje natuurlijk een matige sequel. The Ring Two is een horrorfilm zonder horror en verrassing.

12. Speed 2: Cruise Control

https://www.youtube.com/watch?v=SVsHrIEIlbs

Speed was vooral goed door de snelle actie, dus waarom regisseur Jan de Bont koos voor een traag cruiseschip als voertuig zal voor altijd een raadsel blijven. Ook de acteurs hebben er duidelijk geen vertrouwen in. Niet eens so-bad-it’s-good, dit is gewoon slecht.

13. Weekend at Bernie’s II

https://www.youtube.com/watch?v=ZlCADShkhjk

Weekend at Bernie’s was een leuke, beetje vreemde film, maar geen cinematografisch hoogstandje. Toch werd er een volledig overbodig vervolg op de culthit gemaakt. Je zou denken dat Bernie zelf ook wel een beetje over de datum is.

14. Blues Brother 2000

https://www.youtube.com/watch?v=_ESdH-CRUAE

The Blues Brothers is natuurlijk een legendarische film vol iconische momenten. Helaas is er ook voor deze tijdloze film een tijd verspillend vervolg gemaakt. Zonder John Belushi was de film natuurlijk gedoemd om te falen. Zelfs als zelfstandig werk blijft er niets van deze film over.