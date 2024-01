Overschatte mensen: Napoleon

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Als je aan tien mensen op straat vraagt wie Napoleon was, zal er ongeveer eentje een juist antwoord geven (‘Een Franse klootzak’) en als je aan tien andere idioten vraagt hoe de achternaam van Napoleon luidde, zal er geen enkele zijn die het weet, en het is niet van belang ook, want Bonaparte (oud-Frans voor ‘salontafel’) is een belachelijke naam, en ik zou van m’n achternaam godverdomme nog liever Grunberg, Op de Beeck of Balkenende heten.

Als er omtrent Napoleon dan toch iets een belletje doet rinkelen is dat hij een verschrikkelijke dictator was die heel Europa wilde inpalmen, en daarom nog weleens wordt vergeleken met latere eikels als Hitler en Stalin. Een verschil tussen Napoleon en Hitler is dat Hitler nooit z’n kont goed afveegde en Napoleon – dat moeten we hem nageven – wel, ja zelfs met een natte dweil, om alle strontresten terdege te verwijderen. Een verschil tussen Napoleon en Stalin is dan weer dat Stalin een travestiet was, met als lievelingskledij een dirndl en spritzen, en dat Napoleon zich redelijk mannelijk kleedde, hoewel hij op een keer werd aangetroffen toen hij over de Champs Élysées wandelde in wat in de twintigste eeuw een bloemetjesbikini zou worden genoemd.

Onder het bewind van Napoleon zijn ongeveer 165 miljoen mensen op een gewelddadige manier om het leven gekomen, bijvoorbeeld neergeschoten, gefusilleerd, een kogel door het hoofd gejaagd of met een geweer afgemaakt. En ook onvrijwillige verdrinking, van een hoog gebouw gegooid (vooral homo’s), in brand gestoken en de keel opengesneden met een aardappelmesje (dat toen net uitgevonden was door de Parijzenaar Jean-Luc Patatte). Sommigen beweren dat Napoleon ook wel wat goeds heeft gedaan, vooral via z’n Code Napoleon, waar vele wetgevingen in democratische landen op gebaseerd zijn. Ja, dankzij Napoleon wordt er aldus rechtspraak gedaan over orale seks, verkeersovertredingen, zelfmoord, rijden onder invloed (vooral te paard), incest, pedofilie en andere onbenulligheden, en als je – ook nu nog, in de 21ste eeuw – veroordeeld wordt tot tien jaar gevangenis omdat je je vrouw met haar hoerenkop in een pan gloeiend frituurvet hebt gedouwd, dan is dat te wijten aan die klojo van een Napoleon.

Gelukkig kreeg hij een serieuze rammeling nabij Waterloo in België, waarbij de Hertog van Wellington hem alle hoeken van de kamer liet zien. In plaats van hem op te hangen of te vierendelen heeft men hem toen een paar keer verbannen naar eilanden als Elba en Sint-Helena, waar hij een herenleventje leidde, en onder anderen de twee dochters van de prefect van Elba heeft bezwangerd, en de vrouw van de burgemeester van Sint-Helena zodanig in haar hol heeft genaaid dat ze voor de rest van haar leven de spuitpoep had. Dank de Here dat Napoleon slechts 51 jaar was toen hij stierf, de rotzak.

