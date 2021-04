Wie denkt Kalvijn wel dat hij is?

Hij heeft een miljoen volgers op Instagram, maar blijkbaar hebben die thuis geen televisie?

Het is tegelijk opmerkelijk, vreemd en verbazingwekkend dat de kijkcijfers van De Kalvijn Show op de maandagavond van NPO 3 zo bedroevend laag zijn. Een nieuw programma in hoog tempo, een frisse jonge presentator met humor en aansprekende, bekende gasten uit verschillende hoeken van bekend Nederland: klinkt als best een lekker recept voor een smakelijk half uurtje entertainment. Bovendien: met zo gigantisch veel volgers op YouTube zou je zeggen dat de kijkcijfers voor zijn talkshow – die een positieve tegenhanger van de serieuzere talkshows moet zijn – door het dak zullen schieten. Maar nee.

Doe eens gek, je bent al normaal genoeg

Hoe kan dat?

Zijn miljoen abonnees op YouTube bestaat vooral uit jeugd. En jongeren kijken nou eenmaal weinig tot nooit lineaire televisie. Alles speelt zich voor hen online af, op een tijdstip waarop het de kijkers uitkomt en niet andersom. Op een vast tijdstip op de bank klaarzitten omdat er blijkbaar precies dán iets begint wat je graag wilt zien? Dat is zóóó 1996...

Hé, dat is ook het geboortejaar van Kelvin Boerma.

Klopt als een melkbus. Hij is een zoon van een melkboer die opgroeide op een koeienboerderij in Meedhuizen, een Gronings durpie met 820 inwoners. In 2010 begon Boerma met een eigen YouTube-kanaal onder de naam TheKelVlog, wat later veranderde in het huidige Kalvijn. Hierop plaatst hij verschillende video’s die te maken hebben met humor en komedie. Op zijn vijftiende vroeg hij verkering aan het lekkerste hapje uit de provincie: Nina Warink uit Loppersum. De twee gaan nog steeds met elkaar.

Wat vindt Kalvijn van zichzelf?

Wat vinden wij van Kalvijn?

Er gaat niets boven Groningen, op de kijkcijfers na dan.

AKWASI expeditiegenoot

‘In 2019 heb ik Kalvijn leren kennen tijdens Expeditie Robinson. Hij zat eerst in Kamp Noord, maar kwam daarna bij ons in Zuid. Hij was steengoed, iedereen vond dat ook. Ik had er bewondering voor hoe hij in het spel zat. Hij was handig, snel en had alles in z’n mars om als winnaar uit de strijd te komen. Dat lukte helaas niet, hij werd elfde van de twintig en ik werd uiteindelijk zesde. Het is een spel en dat kun je winnen of verliezen; hij is gekomen tot waar hij kon komen. Naar zijn nieuwe tv-show heb ik een paar keer gekeken, hij doet het heel naturel. Hij heeft een jong publiek, maar ik vind hem een volwassen man, hij weet heel goed wat hij doet. Hij is ook een ondernemer, heeft een duidelijk doel voor ogen waar hij helemaal voor gaat: in die zin is hij ook een streber. Dat is mooi om te zien, als je op die manier een streber kunt zijn zoals hij. Dat bewonder ik.’

CARLO BOSZHARD showmaster RTL 4

‘Een paar jaar geleden heb ik in Nieuwe Revu gezegd dat de nieuwe generatie televisiemakers waarschijnlijk zal ontstaan uit talent van YouTube. Die voorspelling lijkt aardig uit te komen nu Kalvijn het zo goed doet. Ik vind hem een groot talent. Hij blijft dicht bij zichzelf, is geïnteresseerd in mensen en heeft zijn meters voor de camera kunnen maken. Hij spreekt de jeugd aan; nu is het natuurlijk afwachten of hij zich kan ontwikkelen tot een volwaardige presentator die zichzelf blijft in een grote studio en een wat oudere doelgroep kan aanspreken. Dat gun ik hem trouwens van harte. In een talkshow kun je vrijuit babbelen, maar het blijft wel bij iedere nieuwe presentator de vraag of ze in een strak format nog steeds zo goed uit de verf komen. Een format is altijd belangrijker dan de presentator zelf! In zijn Kalvijn Show zitten leuke gasten, ik zag Gerard Joling en Irene Moors al voorbijkomen. Het wordt hem dus gegund, anders krijg je zulke gasten niet zo makkelijk als je net begint. Kalvijn heeft een sprekende kop, met al dat haar dat alle kanten op schiet. Hij heeft een leuke uitstraling, is een leuk talent.’

NIENKE PLAS ouwe rot op YouTube

‘De YouTube-kijker is gewend aan bepaald kijkgedrag: dat ze zelf bepalen wanneer ze gaan kijken. Bij tv worden ze gedwongen om op een vaste tijd te gaan kijken. Zeker jongeren willen liever kijken wanneer het hen uitkomt: in de pauze op school, na het huiswerk, ’s avonds in bed. Voor die kijkers is Kalvijn op televisie een nieuw fenomeen, het heeft tijd nodig om hem daar te vinden. Op YouTube vind ik hem vermakelijk, het is echt entertainment voor de jonge jeugd, maar ook voor de eindtieners. Hij neemt zichzelf niet te serieus, het is allemaal met een lach. Ik ben dan een ouwe rot op YouTube, maar ik geniet ook mee van zijn humor. Hij is intelligent én hij is een heel leuke jongen, dat speelt ook mee in zijn succes. Ik was te gast in De Kalvijn Show, ik vind het een goed programma met leuke rubriekjes en slim samengestelde gasten. En de presentator is een supergetalenteerde, creatieve gozer.’

AUKJE DE HAAN zijn kleuterjuf

‘Op de basisschool in Meedhuizen had ik Kelvin als kleuter in groep 1 in de klas. Hij was een opmerkelijke leerling. In zijn filmpjes of interviews noemt hij het weleens, dat hij zo goed was dat hij een klas heeft overgesprongen. Dat was bij mij. Aan het einde van groep 1 merkte ik dat hij al kon lezen, dat had hij zichzelf aangeleerd en het van zijn twee oudere broers afgekeken. Ik heb hem gelijk doorgestuurd naar groep 3. Later op de basisschool was hij al vooruitstrevend bezig met filmpjes maken; hij gebruikte die bij spreekbeurten. Het zat er al heel jong in. Hij was een heel prettige leerling, niet recalcitrant en heeft de school makkelijk doorlopen. Ik woon nog steeds in Meedhuizen en heel het dorp is trots op hem.’