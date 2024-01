Svetlana hield net zoveel van papa Stalin als ze hem haatte

Hoe is het om op te groeien als de dochter van de op een na grootste (*) massamoordenaar aller tijden? Rosemary Sullivan (zie onderstaande foto) weet het. Haar biografie over Svetlana Alliluyeva, Jozef Stalins dochter, is nu uit. Nieuwe Revu sprak met haar.

Sullivan las in 2011 het overlijdensbericht van Alliluyeva en kwam er na wat research achter dat haar verhaal nooit is opgeschreven. "Ik vond het zo fascinerend hoe zij haar hele bestaan heeft doorgebracht in de schaduw van haar vader, een schaduw waar ze onmogelijk aan kon ontsnappen. Gezien haar bagage, als dochter van een man die je onmogelijk anders kunt beschrijven dan een van de bruutste dictators in onze geschiedenis, bewonder ik haar doorzettingsvermogen, haar optimisme en haar moed", aldus de schrijfster.

Liefde

De grote vraag is natuurlijk in wat voor mate je nog van je vader kunt houden in de wetenschap dat hij miljoenen mensen heeft vermoord.

"Svetlana hield evenveel van haar vader als ze hem haatte. Hun relatie was altijd ingewikkeld. Na de dood van haar moeder nam Stalin de opvoeding op zich. Op zijn eigen manier: hij was een vader op afstand, altijd bezig met het leiden van zijn land. Hij speelde de rol van papa. Maar uit de briefwisseling tussen Svetlana en haar vader die ik in de historische archieven in Moskou heb gelezen, sprak aanvankelijk een oprechte wederzijdse affectie. Toen ze zestien werd, begon ze langzaam te begrijpen wat voor man haar vader werkelijk was. En tegen het eind van haar leven had ze haar vader compleet verworpen."

* Nummer één is Mao Zedong (plusminus 60 miljoen doden), voor Jozef Stalin (23 miljoen) en Adolf Hitler (17 miljoen).

