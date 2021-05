De prinses op het Friese paard

Samen met zijn toenmalige vrouw Blythe Brown haalde de auteur nietsvermoedend paarden uit Friesland, totdat de paardenliefde plotseling oversloeg op het Friese paardenmeisje Judith Pietersen (36) en zijn huwelijk veranderde in een nacht-merrie.

Het was aanvankelijk zijn vrouw Blythe Brown die zo gek was op paarden. Ze stak haar man Dan Brown ermee aan. Dat er een Fries paard naar hun jachthuis uit de jaren 20 in New Hampshire moest komen, was dus een onvermijdelijk gevolg van de ontembare paardenliefde van zijn vrouw. In de Leeuwarder Courant vertelt Dan Brown in september 2018 over de hobby van zijn vrouw, die voor een groot gedeelte de bijzondere brug met Friesland heeft geslagen en die dus ook de basis legde voor het instorten van hun huwelijk.

Maar dat wist Brown ten tijde van het interview met Frieslands grootste krant nog niet. Nietsvermoedend verhaalt de bestsellerauteur over de paardenliefde van zijn eega: ‘Blythe reed veel op paarden in haar jeugd. In de woestijn. Toen ze jaren later besloot het paardrijden weer op te pakken, dacht ze terug aan een foto die ze als kind van een Fries paard had gezien. En ze zei: “Als ik ooit op een dag weer een paard wil, moet het zo’n mooi majestueus paard worden.”’ Het bleef niet bij één Fries paard, want al gauw stapte er een heel weiland vol Friese paarden rond, daar in het noorden van Amerika op het landgoed van de schatrijke schrijver.

De provincie

Niet alleen de Friese paarden, maar tevens het Friese land (en naar we nu weten ook de Friese meisjes) doen zijn hart sneller kloppen. Dan Brown schrijft over dingen die hem raken. Dat verklaart mede waarom hij in De Da Vinci Code een stukje heeft opgenomen over Friese paarden: ‘As it turned out, the powerful bodies of the early Friesian horses had inspired the robust aesthetic of the Horses of St Mark’s in Venice.’ Hoe summier ook, die passage maakte in Friesland de tongen los. Trots als Friezen zijn, ging het als een lopend vuurtje door de regio dat die eigenzinnige Noord-Nederlandse provincie voorkomt in wereldwijd een van de best verkochte boeken ooit.

Dan Brown geflankeerd door acteur Tom Hanks (l) en regisseur Ron Howard in Florence, tijdens de opnames van Inferno.

Ook Brown zelf merkte tot zijn eigen verbazing zijn populariteit in Friesland. Aan de Leeuwarder Courant vertelde hij: ‘Ik had eerlijk gezegd niet in de gaten welke impact dat op de mensen zou hebben. Toen ik op het station in Leeuwarden uit de trein stapte, spraken mensen mij over die passage aan. Mensen wilden me ontmoeten en praten over Friese paarden. Dat was echt een thrill voor me.’

Zijn eerste bezoek aan het Friese land gaf Brown veel informatie over de mensen in Friesland. ‘Ze stralen een bijzondere warmte uit. Met een eigen taal en cultuur en een bijzondere passie voor de eigen geschiedenis die je maar op weinig plaatsen in de wereld nog tegenkomt. En ik reis veel, ontzettend veel. Ik denk dat ik goed kan vergelijken.’

De paardenangst

‘Eigenlijk ben ik bang voor paarden,’ zegt Dan Brown in hetzelfde interview met LC. Als die paardenfobie voor altijd aan hem was blijven kleven, was er op huwelijksgebied misschien geen trammelant ontstaan, concluderen we achteraf voorzichtig. Hoewel: zijn vrouw Blythe beticht hem niet alleen van een vrijage met de frisse Friese meid die hem vandaag de dag nog steeds doet hinniken van geluk; volgens de boze ex hield Brown er ook affaires op na met een kapster, zijn personal trainer en een politica uit de Caraïben.

Maar voordat we Browns hengstigheid onder de loep nemen, eerst even terug naar de paardenangst, die bij de auteur van De Da Vinci Code (een wereldwijde bestseller met meer dan 100 miljoen verkochte exemplaren in 44 talen) als sneeuw voor de zon verdween toen de eerste volbloed Fries zijn hoeven in de Amerikaanse stoeterij zette: ‘Dat eerste Friese paard was tegelijk het eerste paard dat ik ontmoette waarvoor ik niet bang was. Het deed me denken aan een grote golden retriever. Aan een vriendelijke puppy. Als ik op de farm was, kwam het naar me toe rennen, likte mijn gezicht, snuffelde. Ik werd gewoon verliefd op dit ras.’

We hebben nu alleen maar Friese paarden en zij zijn ook de enige paarden die we nog willen hebben. Ik vind ze prachtig en loop verliefd in de paddock rond

Verliefd werd Brown zéker, helaas voor zijn vrouw niet alleen op het paard. Maar met de scheve schaatsen nog in het vet en dus nog geen vuiltje aan de huwelijkshorizon, verhaalde Brown 2,5 jaar geleden over het paardengeluk van hem en zijn toenmalige vrouw Blythe: ‘We hebben nu alleen maar Friese paarden en zij zijn ook de enige paarden die we nog willen hebben. Ik vind ze prachtig en loop verliefd in de paddock rond. Ze lopen om me heen en mijn angst is volledig verdwenen. Het is een groot plezier om ze te hebben.’

Dat die situatie van verliefd rondlopen in de paardenbak achteraf pijnlijk dubbelzinnig geïnterpreteerd mag worden, kunnen we stellen met de kennis van nu. We geloven echt wel dat Brown een zwak heeft voor het Friese paard, maar dat het mannenvlees ook in de Verenigde Staten zwak blijkt, leren we uit de amoureuze geschiedenis van de Amerikaanse sterschrijver en het Friese paardenmeisje.

De amazone

Dat het uitgerekend Blythe Brown was die medio 2013 de hulp inriep van de Friese amazone Judith Pietersen, kunnen we achteraf beschouwen als een typisch gevalletje van het paard achter de wagen spannen. Met de informatie die we nu hebben, was het een op z’n zachtst gezegd onhandige actie van moeder de vrouw om een bloedmooi, jong en wulps paardenmeisje in te vliegen bij een echtgenoot die naar het zich nu laat aanzien jarenlang een intrigerend dubbelleven heeft geleid.

De bedoeling was dat Pietersen een Fries paard ging trainen op de ranch van de Brown-familie, en dat gebeurde ook. Pietersen wist echter niet alleen het statige paard te stimuleren. Hun affaire zou zijn begonnen zijn nadat de Friese schone bij de Browns van een schouderoperatie herstelde. Met vaderlijke zorg zou Brown zich over haar hebben ontfermd, waarbij er zich behalve zorg en bekommering ook andere gevoelens zouden hebben vrijgemaakt, namelijk die van liefde, lust en hengstige hitsigheid.

De buitenechtelijke affaire zou nog jaren geduurd hebben; in 2018 was er in ieder geval nog niets bekend bij de anno 2021 behoorlijk boze Blythe. In 2018 mijmerde Dan Brown namelijk nog steeds vrolijk en ongestoord verder over de geweldige eigenschappen van zijn Friezen. Hij beschreef het karakter van een Fries paard als vriendelijk en intelligent: ‘Het zijn paarden die voor je werken, voor je vechten, maar ze zijn tegelijk zo vriendelijk als je wilt dat ze zijn. Ik kan geen mooier karakter voor een dier bedenken. De paarden zijn deel uit gaan maken van onze familie.’

Dat diezelfde paarden de familie met 200 pk uit elkaar hebben getrokken, is achteraf natuurlijk een wrang gegeven.

De affaire

Hoewel Dan Brown in 2018 nog lovend sprak over zijn toenmalige vrouw Blythe, duurde het niet lang voordat de mooie woorden in ordinaire scheldpartijen veranderden. In ieder geval was Brown bij zijn bezoek aan Leeuwarden voor de Friese voorstelling De Stormruiter in 2018 nog vol lof over de vrouw in zijn trouwboekje. ‘Mijn vrouw Blythe leest veel en is een goede researcher, maar ook in andere opzichten een grote steun. Ze helpt mij met alles wat ik nodig heb. Ze zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik tijdig eet voordat ik instort.’

Dan heeft gedurende een aantal jaren in het geheim geld overgeheveld van ons huwelijksvermogen om z’n activiteiten met minnaressen te financieren

Die instorting volgde toch, alleen niet vanwege een lege maag, maar door vlinders in de buik. Uitgesmeerd over de jaren vanaf 2013, zou Brown – zo schrijven Britse en Amerikaanse media – de Nederlandse heimelijk hebben overladen met kostbare cadeaus. Naast het peperdure Friese kampioenspaard LimiTed Edition van zo’n 300.000 euro, zou hij haar ook een paardentrailer en een auto hebben doen toekomen en een rigoureuze verbouwing van haar appartement in Nederland hebben betaald. De bepaald niet blije Blythe beschuldigt haar ex-geliefde ervan dat hij hun gezamenlijke bankrekening heeft ingezet om zijn buitenechtelijke seksleven te spekken. Dat geld schijnt de schrijver op slinkse wijze te hebben weggesluisd. Blythe Brown is door het dolle heen en briest met het schuim op de mond dat haar ex een leven vol leugens leidde en dat hij een man is die op het oog misschien een eenvoudig leven leeft, maar in het echt een onvoorspelbaar dubbelleven in stand houdt.

De rechtszaak

In juli 2020 werd bekend dat Blythe Brown haar ex-man voor de rechter wilde slepen omdat hij zich in de laatste jaren van hun huwelijk ‘onrechtmatig en f lagrant’ zou hebben gedragen. Bovendien zou hij verscheidene keren hebben gelogen over buitenechtelijke affaires. Als een op hol geslagen paard fulmineerde ze: ‘Dan heeft gedurende een aantal jaren in het geheim geld overgeheveld van ons huwelijksvermogen om z’n activiteiten met minnaressen te financieren.’

Of Dan zich een beetje kon vinden in de beschuldigingen van zijn voormalige liefje? Nou, neuh. In een interview met de Engelse krant Daily Mail stelt de Amerikaanse topschrijver dat zijn ex zich schuldig maakt aan smaad en laster: ‘Haar beschuldigingen zijn vergezocht en hebben enkel als doel om mijn persoonlijke leven te ruïneren. Ik ga mijn ex-vrouw niet kleineren zoals ze dat met mij heeft gedaan. Maar deze rechtszaak is begonnen zonder rekening te houden met de waarheid.’

Dan Brown op de rode loper links van (inmiddels ex-) echtgenote Blythe. Rechts: acteur Jean-Pierre Marielle, die meespeelde in De Da Vinci Code.

De twee gingen eind 2019 officieel uit elkaar, al was hun relatie al veel langer voorbij. Hoewel Dans voormalige trouwringdraagster reeds de helft van al zijn bezittingen had meegekregen, bleef ze als een blind paard doorprocederen. Dan Brown reageerde gekwetst en verbaasd. ‘Eigenlijk gaat het om meer dan de helft, en ik ben geschokt dat ze terugkomt voor meer. Ik betwist haar verhaal over wat er is gebeurd volledig. Dit alles is allemaal behoorlijk ontnuchterend geweest. Dezerechtszaakisbedoeldommijtevernederen, om mijn professionele leven kapot te maken. Dat is het hele doel.’

De uitspraak

Vooral over het bezit en eigendom van het paard LimiTed Edition ontstond veel gedoe. Judith Pietersen wint al jaren grote kampioenschappen met het nobele beest, dat in 2017 is uitgeroepen tot Fries Paard van het Jaar. Maar is het paard wel van haar? Of eigenlijk van Dan Brown?

Daarnaast was er onduidelijkheid over nóg een duur paard met de alleszeggende naam Da Vinci. Op wiens eigendom staan de paarden en wie heeft ze betaald? Dat wilde Blythe Brown graag weten. Daarom begon ze in 2020 een rechtszaak, om erachter te komen wie de rechtmatige eigenaar is van de twee waardevolle en kostbare Friese paarden. Pietersen beweerde dat zij dat is, maar ondanks een gerechtelijk bevel om officiële stukken te tonen (en het door haar ingestelde hoger beroep daartegen), leverde ze in eerste instantie geen overtuigend bewijs van haar eigendom. Bovendien merkte de rechtbank op dat Dan Brown en Judith Pietersen tegenstrijdige verklaringen af legden over wie de eigenaar is van de paarden. Dat had erop kunnen wijzen dat de dieren wel degelijk tijdens het huwelijk van Dan en Blythe zijn aangekocht en daarmee dus ook deel uitmaken van het gezamenlijke huwelijksvermogen.

Moest Judith Pietersen aanvankelijk inzage geven in haar boekhouding en creditcardgegevens, na hoger beroep oordeelde de rechter toch dat Pietersen in haar gelijk stond. Wel moest de Friezin een kopie van het paspoort van de twee loeidure Friese paarden overhandigen.

De verkering

Judith Pietersen liet eerder al weten niet te willen reageren op de rechtszaak. ‘Dit is een privékwestie tussen Dan en Blythe Brown, het is niet aan mij, maar aan de rechter in Amerika om zich hierover uit te laten. Ik ben geen partij.’ Tegelijkertijd schreeuwde de prijswinnende wereldschrijver het van de daken dat hij inmiddels dolgelukkig samen is met een Nederlandse paardentrainster. ‘We zijn heel erg samen en heel gelukkig.’

Judith Pietersen in de weer met een Friese knol.

Als we Pietersen benaderen voor een paar vragen over Dan Browns liefde voor Friese paarden en – als het eventueel ter sprake zou komen – ook over zijn liefde voor Friese paardenmeisjes, reageert ze terughoudend: ‘Bedankt voor je bericht, maar ik wens niet geïnterviewd te worden. Dank je wel! Groeten, Judith Pietersen.’

De verhuizing

Dat Pietersen sowieso niet zoveel trek meer had in vragen, benieuwde omwonenden, pottenkijkers van verre, brutale paparazzi en andere nieuwsgierigen, blijkt uit haar verhuizing van vorig jaar. De amazone uit het Friese Donkerbroek besloot haar manege vanuit het Drentse dorp Wapse te verhuizen naar een locatie in de omgeving van Apeldoorn.

Op Facebook schrijft Pietersen op 12 april 2020: ‘Al een tijdje had ik in gedachten met mijn bedrijf te verhuizen richting centraal Nederland. Een mooie uitgangslocatie om onder andere lesklanten makkelijk te bereiken. Ben ontzettend blij dat ik voor de paarden en voor mijzelf in de omgeving van Apeldoorn een heel fijn plekje gevonden heb. Momenteel is uiteraard het allerbelangrijkst dat we gezond uit deze situatie komen, maar zodra het weer mogelijk is om lessen te komen geven, gaan we deze direct weer plannen.’ Pietersen doet over haar nieuwe locatie om begrijpelijke redenen geheimzinnig. Aangezien haar steenrijke sterschrijver grote delen van het jaar bij haar doorbrengt en ’s nachts het liefst zo anoniem mogelijk lepeltje-lepeltje ligt met zijn Friese verrassing, doet Pietersen geen enkele mededeling over haar nieuwe woonplaats.

Nieuwsgierigen houdt Judith Pietersen het liefst op flinke en veilige afstand en ook op social media doet ze een stapje terug

Echter, aan onze nieuwsgierigheid ontglipt vrijwel niemand en zo weten we het verliefde paardenstelletje te traceren in Voorst, alwaar Pietersen sinds een jaartje haar nieuwe paardenschool runt. Hier heeft ze haar eigen trainingsstal waar ze paarden opleidt en uitbrengt in de wedstrijdsport tot Grand Prix-niveau.

Nieuwsgierigen houdt ze het liefst op flinke en veilige afstand. Dat ze ook op social media een stapje terugdoet, heeft ongetwijfeld te maken met de privacywensen van haar succesvolle minnaar. Op de laatste dag van 2020 schrijft Pietersen haar allerlaatste berichtje. Dat valt op, aangezien ze in de maanden en jaren ervoor erg fanatiek was. Ze gooit haar afscheid op Facebook op andere redenen, maar wie logisch nadenkt, concludeert natuurlijk dat Ome Dan het zowel op de manege als op social media zo kalm mogelijk wil houden wat betreft zijn fokkerij met Judith.

Bestsellerauteur Dan Brown is vaak te vinden bij zijn paardenmeisje in Voorst.

Pietersen schrijft op 31 december 2020 – opvallend genoeg pas voor de tweede keer een post in het Engels, waarschijnlijk zodat Dan Brown, zijn boze ex en hun hele achterban ongecompliceerd kunnen meelezen – het volgende: ‘Lieve vrienden, wees alsjeblieft niet ongerust als ik een tijdje van Facebook verdwijn, het gaat goed met me. Ik doe een stap terug van social media om mijn energie volledig te kunnen geven aan paardrijden, trainingen en een paar nieuwe, spannende projecten. Ik geef nog steeds masterclasses, lessen en clinics, neem daarvoor contact op via mijn website.’

Het is duidelijk dat Judith Pietersen en Dan Brown vanuit Voorst kiezen voor zoveel mogelijk stilte rondom hun relatie en het liefst teruggetrokken genieten van hun verliefdheid.

En zo leefde het bijzondere paardenstelletje nog lang en gelukkig.