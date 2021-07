Burgemeester Femke Halsema over Peter R. de Vries tijdens persconferentie: ‘Hij vecht voor zijn leven’ 

“Zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaargewond is en vecht voor zijn leven”, deelt Halsema. “Meer kunnen we u nog niet melden.”

Neergeschoten

De Vries werd dinsdagavond aan de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam door zijn hoofd geschoten. De misdaadverslaggever was in Amsterdam voor de opnames van RTL Boulevard, waar hij te gast was.

Na de aanslag op De Vries kwam De Amsterdamse driehoek met spoed bij elkaar. Het drietal bestaat uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie. Om 23.00 uur gaf het drietal een persconferentie om de aanslag op De Vries toe te lichten.

Verdachte(n)

De politie roept getuigen op zich te melden en camerabeelden met hen te delen. Ook doet de politie de dringende omroep om de heftige beelden van de neergeschoten De Vries niet te delen.

De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden. De politie vermoedt dat één van hen mogelijk de schutter is.