Winnaar en verliezer van de dag: Maxim Hartman vs. Numan Kurtulmus

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Maxim Hartman

Maxim Hartman en Klaas van der Eerden naar NPO 3 https://t.co/hMdAvllPwl — Telegraaf Uitgaan (@Filmenuitgaan) 12 april 2016

Eerst de NPO afbranden, om er vervolgens voor te gaan werken. Dan ben je een grote. Wordt trouwens een programma over mannenculturen in het buitenland, klinkt top. Eén nadeel: Nog Meer Voor Mannen op RTL 7 stop ermee.

Verliezer van de dag: Numan Kurtulmus

Vicepremier #Turkije Numan Kurtulmus: "Satire Erdogan is een misdaad tegen menselijkheid" Vrijheid meningsuiting? https://t.co/dggkl2KqNk — Erik Dereymaeker (@bru50) 12 april 2016

De aanklacht van Erdogan tegen de Duitse komiek Jan Böhmermann (die hem een geitenneuker noemt) was al een staaltje slecht verliezen van hoog niveau, nu doet vice-premier Numan Kurtulmus daar nog een schepje bovenop. Volgens deze meneer is meer dan een miljoen Armeense slachtoffers maken "best erg", maar het satirische liedje is volgens Kurtulmus "een misdaad tegen de menselijkheid".