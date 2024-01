Deze keer: Herman Brusselmans over Anouk d’r flamoes en andere pissige vrouwen.

Verbrand rubber

‘Een mooie belediging vond ik die over Anouk. “Ze gebruikt geen condoom omdat anders de binnenkant van haar flamoes naar verbrand rubber zou smaken.” Anouk vatte het sportief op, in die zin dat ze onverwacht opdook in een Vlaamse talkshow waar ik te gast was. Mijn stukje over haar kwam ter sprake, en ineens stond ze achter me. Naar het schijnt is ze daar heel dik voor betaald. Die heeft gedacht: ik rijd even op en neer naar Brussel en strijk mijn poen op, wat kan mij die Brusselmans schelen met zijn rubriekje. Dat kan ik dan wel appreciëren. Dat ze honderd keer meer poen vangt om te worden beledigd dan ik die de belediging heb geschreven.’

De vrouwtjes

‘Carice van Houten ken ik, daar heb ik ooit een fotoshoot mee gedaan en dat klikte. In mijn stukje had ik het telkens over hoe zij in alle opzichten de betere is van haar zusje Jelka. Carice is mooier, kan beter zingen en veel beter acteren. Daarom breekt Jelka niet door en is Carice een wereldster. Carice schreef naar aanleiding van dat stuk op Twitter: “Vroeger kon hij goed schrijven, maar nu niet meer. Anouk, Jelka, Karin Bloemen; het zijn alleszins de vrouwen die zich het hevigst beledigd voelen.” Ze gooien het ook altijd op seksisme als je eventjes een vrouw aanpakt. En dan zeker als het over haar uiterlijk gaat, zoals die Karin Bloemen, over wie ik schreef dat ze zo dik is dat ze de Afsluitdijk kan vervangen. Dat steekt mensen. Bij beledigingen mag je nooit over iemands uiterlijk beginnen. Waarom niet eigenlijk? Als mensen er vet of lelijk uitzien, mag je dat toch zeggen? Ik ben zelf ook lelijk en dik en puisterig. Maar ik heb wel een vriendin van 27.’

Meest onderschatte Revu-collega

‘Ja, Maxim Hartman, hè. Die vind ik de beste van de hele Revu. En ook al die vragen, die hij waarschijnlijk zelf verzint, dat zijn echt enorm goeie vragen. Wat is de zin van het leven? Of: ik heb een micropenis, wat moet ik daarmee doen? Maxim is daar echt de man voor. Hij is zo intelligent, zo bovenaards intelligent eigenlijk. Toen hij begon, dacht ik: nu moet ik stoppen bij Revu, want als ze kanjers zoals Maxim gaan binnenhalen, dan ben ik niet goed genoeg om daarbij te staan. Of Maxim nooit in de Overschatte Mens heeft gestaan? Oh jawel, hoor. Al redelijk vroeg zelfs.’

CV

Herman Brusselmans (61)

Revu

In de jaren 80 schreef hij een aantal lange repo‘s voor Revu. ‘Eentje over een beruchte Vlaamse discotheek, de Boccaccio.

Onderschat

Zelfs na een oceaan vol romans, novellen en colums geldt hij nog altijd als de meest onderschatte schrijver der Lage Landen.

Overschat

Inmiddels kruipt hij gestaag richting de 200 Overschatte Mensen die hij heeft beledigd. Tijd voor opslag. Vindt Herman zelf.