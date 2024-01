'Ik ben nog niet gevraagd voor RTL Late Night'

Lieve Maxim, ben jij al gevraagd voor RTL Late Night?

'Nee, en dat is best wel vreemd. Want zeker naast een Beau van Erven Dorens zou ik daar behoorlijk goed tot mijn recht komen. Ik mag Beau wel omdat hij voldoende zelfspot heeft en geen enge, gladde lul is zoals de meeste presentatoren op RTL 4. Naast Beau ben ik een dan soort Jan Mulder 2.0. Nee, nog niet juichen! Want ik ambieer het helemaal niet om iedere avond met mijn blote mannenmuil op tv te komen. Zeker niet op RTL 4.'

'Gewone, niet-bekende mensen denken vaak dat het superleuk is om bekend te zijn, maar in werkelijkheid is er geen reet aan. Ja, soms wel natuurlijk. Je krijgt wat makkelijker een leuke vriendin en gratis spullen of je komt makkelijker binnen als ergens een lange rij staat. Maar los daarvan heeft het ook impact op je privéleven, want bijna iedereen wil aandacht van je en zelfs samen op de foto en dat is vrij irritant.'

