De Eiffeltoren was rood en andere verbazingwekkende historische kleurenfoto's

Je zou er depressief van worden, al die zwart-witbeelden uit de geschiedenis. Maar geen paniek, met met de 'Paper Time Machine' kun je terug in de tijd. Gewoon in kleur.

Het project is het geesteskind van Wolfgang Wild van Retronaut en Jordan Lloyd van Dynamichrome. Samen maakten ze het boek The Paper Time Machine, waarin 130 foto’s van historische bouwwerken te zien zijn. De foto's zijn zo realistisch mogelijk en via de modernste technieken ingekleurd. Ja, de Eiffeltoren was ooit rood-bruin.

Lees ook: Het leven voor de Taliban: zo zag Afghanistan er in de jaren 60 uit

Het gaat vooral om foto’s van tussen 1850 en 1950, een tijd waarin zwart-wit fotografie de norm was. “Wij gaan ervan uit dat de makers graag in kleur gefotografeerd hadden als dat mogelijk was geweest”, zegt Wild. “Daarom vinden wij het verantwoord om hun werk nu alsnog in te kleuren.”

Hieronder de beste foto’s uit het boek. Bekijk vooral ook de video aan het eind.

De Hoover dam (grens Arizona en Nevada)

Tankstation in het Amerikaanse zuiden

'Oorlogstuba', een akoestische locator uit de Tweede Wereldoorlog

De Golden Gate Bridge (San Francisco)

De Eiffeltoren (Parijs)

Mount Rushmore (Black Hills, South Dakota)

Sacré Coeurbasiliek van Montmartre (Parijs)

Trafalgar Square (Londen)

Tower Bridge (Londen)

Het Vrijheidsbeeld (New York)

Video

https://www.youtube.com/watch?v=lpMqvfYybh0&nohtml5=False

Via UFunk