Het leven voor de Taliban: zo zag Afghanistan er in de jaren 60 uit

Als je aan Afghanistan denkt, dan komen korte rokjes, kekke boblines, opgepoetste auto's en hippe mannen als laatst bij je naar boven.

Toch behoorde dit ooit allemaal tot straatbeeld van het Centraal-Aziatische land, dat een populaire bestemming was voor de hippies. Deze foto's zijn afkomstig van Dr. Bill Podlich, een Amerikaanse professor die in 1967 voor UNESCO naar het land vertrok. In Kabul had hij gedurende die periode een grote rol bij het opzetten van een hogeschool voor leraren.

Een decennium later viel Rusland Afghanistan binnen, waarover hier een interessant verhaal. Daarop volgde de opkomst van de Taliban, die in 1996 aan de macht kwamen, en de invasie van de Verenigde Staten in 2001.

Terug naar de jaren 60, toen Afghanistan vergeleken met nu een utopie was. Een compilatie van het unieke beeldmateriaal van Podlich.

Gemengd onderwijs

Studenten van de hogeschool

Buitenklasje

Dansles op de basischool

Cool gezelschap in een bus

Buitenklasje

Zo maar een schoolles

File

Ontspannen buschauffeur

Kibbelende studentes

Tankstation

Jonge fotografe in de tuinen van Paghman

Kopje thee met de mannen

Ontbijtje frituren

Parkeerplaats

De Internationale hogeschool van Kabul

Sjaaltje kopen op de markt

Zoetigheid

Kunstexpositie door studenten

Gemaskerde parade

De professor zelf met wat Afghaanse vrienden