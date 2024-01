Overschatte mensen: Patricia Paay

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Deze keer: Patricia Paay.

Patricia Paay die beweert dat ze aan haar lichaam en haar kop nog niks plastisch heeft laten doen, is als een olifant die zegt: ‘Een slurf? Nog nooit van gehoord.’ Alleen al in Amsterdam hebben negen plastische chirurgen elk vier Porsches dankzij het behandelen van Paay.

Daarbij moet ook haar verstand geraakt zijn, want je kan moeilijk beweren dat het IQ van Patricia Paay hoger is dan haar aantal hersencellen. Je kan moeilijk beweren dat ze meer hersencellen heeft dan tieten. Hoeveel verschillende tieten ze tot nu toe gehad heeft, is moeilijk te schatten. Ze had als meisje kleine tieten, als jonge vrouw middelgrote tieten, als vrouw ballontieten, en als ouder wijf tieten die je met geen tang zou willen aanraken. Toch begon het allemaal veelbelovend. Ze studeerde ballet, hoogspringen, solfège, goniometrie, Arabisch en huishoudkunde, en alleen in de huishoudkunde wist ze een diploma te behalen, met name in het onderdeel naaien. Ze ging door met naaien, en ze naaide alles wat los en vast zat.

Ondertussen slaagde ze er ook in om zo vals te leren zingen dat haar zangleraar verklaarde: ‘Ik heb nog niemand zo vals horen zingen sinds Mary Servaes per ongeluk een bowlingbal in haar keel had gepropt.’ Als je in Nederland vals zingt is de kans dat je hits gaat scoren heel groot, en met Je bent niet hip scoorde Paay er meteen eentje. Ze werd veel gevraagd op bruiloften, partijen en feestjes, waar ze de tekst van haar hit alleen kon reproduceren als die op het voorhoofd stond geschreven van iemand op de eerste rij.

Haar muzikale carrière ging door en ze kreeg medewerking van haar zus, Yvonne Keeley, die minder vals zong, maar ook minder aantrekkelijk was, zodat ze bij ieder optreden in de coulissen moest blijven staan met een papieren zak over haar hoofd. Paay stond een eerste keer in Playboy, met vele klachtenbrieven tot gevolg (‘We willen mooie meisjes in ons lijfblad en geen omgebouwde boerinnen!’ etc.), en na enkele terecht mislukte relaties, kreeg ze Adam Curry als vaste vent. Curry was niet alleen beroemd om z’n afwezige persoonlijkheid, z’n gebrek aan talent en z’n kapsel als van een oude struisvogel, maar ook om z’n beroerde smaak qua vrouwen. Toch zouden Adam en Patricia wel eens gelukkig zijn, vooral als hij in Amerika zat om daar niks te doen en zij in Holland om haar steeds meer floppende singles op een miserabele wijze te promoten.

Van lieverlede ging ze ook in jury’s zitten van onnozele programma’s als Holland’s Got Talent, Popstars en Mankepoten Dansen Op Het IJs, en toen moest het hoogtepunt nog komen: haar tweede verschijning, als 60-jarige, in Playboy, waarover Theo Maassen iets zei als ‘Een vriend van mij is necrofiel en zou deze foto’s wel kunnen pruimen.’ Die Theo Maassen moet je niks wijsmaken.

