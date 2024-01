Overschatte mensen: Matthijs van Nieuwkerk

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

Hij lijkt op een uitgerangeerde bankzitter van Helmond Sport in de jaren zeventig; hij praat als iemand bij wie rode mieren in z’n holle kiezen zijn gepropt; hij heeft zoveel aandacht voor z’n praatgasten als voor een puist op de reet van Jules de Corte zaliger; hij zou zonder z’n redactie een gozer zijn die geblinddoekt in een lekke boot naar de Peloponnesos wordt gestuurd en hij is de grootste Nederlandse fan van de grootste Franse nulliteit die je kan verzinnen, de onuitstaanbare Charles Aznavour. Waarom gaan Van Nieuwkerk en Aznavour niet als komisch duo optreden in de brousse van Ghana voor een publiek van louter koppensnellers, dan raken we misschien ooit van allebei definitief verlost.

Let op, ik ben zelf een aantal keer te gast geweest bij De Wereld Draait Door en Van Nieuwkerk was toen iedere keer bijzonder vriendelijk tegen mij, maar dat kwam omdat hij doodsbang voor mij was, want telkens zei ik een paar minuten voor de uitzending: ‘Nieuwkerk, als je je niet onderdanig gedraagt tegenover mij terwijl de camera’s draaien, dan stuur ik de Turkse maffia uit Gent op je af, en ik weet niet of je het weet, maar qua knieën breken hoeft de Turkse maffia uit Gent voor niemand onder te doen.’

En dan zeggen dat zo iemand ooit nog hoofdredacteur geweest is van de flutkrant Het Parool. Nou ja, een flutkrant verdient natuurlijk een fluthoofdredacteur en persoonlijk zou ik nog niet eens Het Parool wíllen lezen, zelfs als stond op de voorpagina dat ik eindelijk geheel verdiend de Nobelprijs voor de Literatuur heb gewonnen.

Nog zoiets: als Van Nieuwkerk in z’n talkshow over boeken moet praten, komt overduidelijk tot uiting dat die man nooit zelf een boek leest, maar het laat doen door z’n sulligste, meest half-analfabetische, woordblindste redacteur van De Wereld Draait Door. Ik heb althans nog nooit een verstandige vraag over een van m’n boeken gekregen toen ik te gast was, behalve misschien: ‘Vind je je eigen boeken erg goed?’ waarop ik uiteraard antwoordde: ‘Natuurlijk niet, de boeken van Saskia Noort zijn duizend keer beter.’

Wat ik Van Nieuwkerk vooral kwalijk neem is dat hij z’n zoon, een zekere Kees, ooit een relatie liet beginnen met Carice van Houten, terwijl hij heel goed wist dat ik toentertijd dolverliefd was op Van Houten. Gelukkig ging het al snel mis tussen die Kees en Carice, hoewel m’n verliefdheid ondertussen over was en ik Van Houten niet eens in de gracht zou pleuren als ze in brand stond. Maar goed, ooit, ja, óóit moet De Wereld Draait Door z’n allerlaatste aflevering kennen en daar kijken we met z’n allen vol ongeduld naar uit.

