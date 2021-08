Waarom een iPhone nog helemaal geen gekke keuze is

Met zoveel nieuwe smartphones elk jaar is het soms maar moeilijk bij te houden wat elk toestel nu kan. Elk modelletje heeft tegenwoordig wel een camera en een touchscreen, toch? Wat voor verschil zit er nou nog tussen? We kijken daarom vandaag even naar de functies van de iPhone 12 én blikken vast vooruit naar de iPhone 13.

iPhone 12

De iPhone 12 is inmiddels alweer bijna een jaar uit. Dit toptoestel is in oktober vorig jaar uitgekomen, en heeft sindsdien vriend en vijand overtuigd als absolute held op gebied van prestaties. Geen gedoe met hangende apps. Niet wachten tot de boel geladen is, maar gewoon een degelijke smartphone die werkt. En ook: blijft werken. Want een iPhone is voorzien van een ultrasnelle processor, dus die gaat jaren mee.

Ook leuk: de iPhone 12 beschikt ook over een licht-laser-radar of LiDAR, om het kort te houden. Een systeem dat afstand tot objecten kan meten en nu vooral gebruikt wordt in zelfrijdende auto’s. In de iPhone zorgt het er echter voor dat je camera supersnel scherpgesteld kan worden én dat je foto's er nog beter uitkomen. Geen pixels tellen op jouw kiekjes, dus.

iPhone 13

Zoals we zeiden is de iPhone 12 inmiddels al bijna een jaar uit. En dat betekent dat het volgens meneer Tim Cook weer de hoogste tijd is voor een upgrade. Die komt waarschijnlijk in september uit in de vorm van de iPhone 13. Het is dus nog even raden naar de precieze specificaties, maar we kunnen natuurlijk wel raden.

Zo komen er van de iPhone 13 waarschijnlijk weer vier varianten: de Pro, de Pro Max, de Mini en de 'gewone' iPhone 13. Grootste upgrade zit'm hier waarschijnlijk in de camera's: had bij de iPhone 12 alleen het absolute topmodel zo'n licht-radar-laser-systeem, bij de iPhone 13 verwachten we deze op meer modellen. Ook fijn is dat de schermen een flinke upgrade krijgen. De ververssnelheid wordt namelijk waarschijnlijk verdubbeld: van 60hz naar 120hz. Dat betekent: veel betere beeldkwaliteit. En da's wel zo prettig als je een filmpje probeer te pakken op je telefoon.

Kortom: misschien toch geen gekke keuze, zo'n iPhone.