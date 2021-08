Mishandelde Joyce wint kortgeding

Joyce: ‘Dat mannetje is pas acht en is al het vertrouwen in de politie al verloren. Komen ze langs, dan verstopt hij zich onder de tafel. Hij kan geen onbezorgde jeugd hebben zoals zoveel kinderen van zijn leeftijd en ook naar school gaan is inmiddels uitgesloten. Daar is hij namelijk al een aantal keer opgewacht door handlangers van stalker Jeroen. De kinderbescherming heeft aangegeven dat ze hem bij me weghalen als hij nogmaals getuige is van geweld, maar dat ze het ook doen als er geen schot in de zaak komt.

Ik heb bij de rechter gesmeekt om een OTS zodat zij onze stem konden zijn richting de gemeente. Helaas heeft dat nog niet voor een oplossing gezorgd. Toen de OTS (van 1 februari 2021 tot 1 februari 2022) er eenmaal was, riep de gemeente namelijk dat ik het ouderschap niet aankon. Waarom zou ik het anders hebben gekregen, dachten zij. Tja, dan schiet het z’n doel natuurlijk voorbij. Liever had ik het in stand gehouden, maar om zwart op wit in een beschikking het bewijs in handen te hebben dat ik wel degelijk voor mijn kind kan zorgen, moest ik er toch maar weer afscheid van nemen. Dat is nu gelukt, waardoor mijn zaak toch weer de gemeente zal moeten worden opgenomen.

De rechtbank van ‘s-Hertogenbosch stelde vast dat:

- Zoon en moeder al langere tijd worden belast door onveiligheid en bedreiging vanuit het criminele circuit. Hierdoor blijven beide voornamelijk binnen en dat brengt veel spanning met zich mee.

- Niet is gebleken is dat sprake is van een situatie dat de moeder hulpverlening onvoldoende accepteert.

- Moeder over voldoende pedagogische vaardigheden beschikt en ze het binnen de mogelijkheden die zij heeft voor haar zoon heel goed doet.

Het is precies een jaar geleden dat ons artikel over de Eindhovense Joyce Kilwinger flink wat stof deed opwaaien. De veelvuldig gestalkte, bedreigde en mishandelde vrouw zei slachtoffer te zijn geworden van particulieren en agenten, die haar jarenlang zouden hebben misbruikt. Reacties, ook binnen het korps, bleven niet uit. Twaalf maanden later blikken we met haar terug. Bekijk ook Joyce Kilwinger: 'Mijn doodvonnis ligt al klaar'

De rechtbank oordeelt dat de OTS per direct zal worden opgeheven, iets wat tot een directe reactie leidde bij Eindhovens LPF-fractievoorzitter Rudy Reker. Hij stuurde burgemeester John Jorritsma een brief waarin hij onder anderen schrijft dat ‘De uitspraak een dikke middelvinger is naar Eindhovense welzijnsorganisaties. Ook het hof is van mening dat verandering van de woonsituatie van moeder en zoon noodzakelijk is om de emotionele onveiligheid bij zoon weg te nemen.’

Reker in een reactie daarop aan Nieuwe Revu: ‘Ik heb nul reactie gekregen van de burgemeester. Alles wat hij doet in lintjes doorknippen. In het verleden reageerde hij al wel eens op andere vragen van mij. Het antwoord? Ik, als fractievoorzitter, diende hem niet ter verantwoording te roepen aangaande zaken die de openbare orde betreffen.’

Nieuwe Revu heeft getracht de burgemeester te spreken. Hij was echter niet bereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van de politie Brabant Zuid-Oost verklaart dat het dossier rondom de ontslagen politiechef, zoals in het verhaal genoemd, geen verband houdt met de beschuldigen door Joyce geuit.