Aanhouding in misbruikzaak Joyce

‘Mijn kut-ego heeft me in de weg gezeten’

Praatjesmaker, mannengek, groot ego. Je kunt veel zeggen over radio-dj Eddy Keur, maar saai is hij in ieder geval niet. In 61 lentes heeft hij zich ontwikkeld tot een man waarover de meningen zijn verdeeld, maar waarbij je altijd lijkt uit te komen op het credo: you love him or you hate him.