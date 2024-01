David Brent is terug in deze geniale trailer voor zijn nieuwe film

Brent is back! Het hoofdpersonage van de Britse hitserie The Office is terug in zijn eigen film David Brent: Life on the Road. De mockumentary werd al eerder aangekondigd, maar nu is er dan ook de trailer voor de langverwachte film.

Schrijver, regisseur en hoofdrolspeler Ricky Gervais deelde vanmorgen de trailer op Twitter. In de film is David Brent een vertegenwoordiger voor een klein bedrijf in schoonmaakmiddelen, terwijl hij werkt aan zijn droom om singer-songwriter te worden.

Volgens Gervais duikt de film veel dieper in het privéleven van Brent en ontdekken we dus echt een beetje hoe die man in elkaar zit.

Album

Naast de film komt er ook een album uit, zogenaamd van Brent. Veel van de nummers zijn door Gervais zelf geschreven in samenwerking met onder andere Chris Martin van Coldplay en Andy Burrows, de voormalige drummer van Razorlight.

De film verschijnt 19 Augustus. Na het zien van de trailer kunnen wij in ieder geval niet wachten.

https://www.youtube.com/watch?v=MgaPDTgvcPw